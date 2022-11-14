Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:47

Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Son yıllarda birçok farklı projede yer alan Ebru Aykaç hakkında araştırmalar yapılıyor. Güzel oyuncunun kim olduğu, nereli olduğu en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. İşte Ebru Aykaç hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 08:47
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Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Ebru Aykaç şimdilerde Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlarda yer alıyor. Ebru Aykaç hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Ebru Aykaç hakkında merak edilen tüm detaylar…

EBRU AYKAÇ BİYOGRAFİ

1975'te Manisa'da dünyaya gelen Ebru Aykaç, 7 Şubat doğumludur. Eğitimine Manisa'da tamamlayan güzel oyuncu Celal Bayar Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezunudur. Güzelliği ile çok konuşulan Ebru Aykaç, sempatik tavırlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.

 

Ebru Aykaç kimdirBirçok önemli projede yer alan Ebru Aykaç, dizi ve filmlerin aranan yüzleri arasında yer alıyor Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Aykaç, başrol oyuncusunun annesi olarak ekranlara geldi. Uzun soluklu diziler arasında yer alan Güneşi Beklerken yayınlandığı tarihte reyting rekorları kırdı. 1.76 boyundaki güzel oyuncu 65 kilodur.

Show TV ekranlarında yayınlanan beyaz yalan dizisinde Asude karakterine hayat veren Ebru Aykaç, şimdilerde ise Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda’da rol alıyor.

EBRU AYKAÇ HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

2003 / Hürrem Sultan – Peyker

2005 / Dabbe – Hande

2012 / Hayatımın Rolü – Melek

2008 / Binbir Gece – Yasemin

2009 / Nefes – Çimen

2011 / İzmir Çetesi – Despina

Ebru Aykaç

2013-2014 / Güneşi Beklerken – Demet Yılmaz/Güzel

2004 / Yağmur Zamanı – Şule

2008 / Gece Sesleri – Rengigül

2015 / Beyaz Yalan – Asude

2016 / Rüzgarın Kalbi – Mualla

2017 / Kırlangıç Fırtınası – Meryem

2018-2019 / Elimi Bırakma – Serap

2020 / Çatı Katı Aşk – Gülriz Avcı

2022 / Gecenin Ucunda – Şermin

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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