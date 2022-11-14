Ebru Aykaç kimdir, nereli, yaşı kaç? Ebru Aykaç biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

EBRU AYKAÇ BİYOGRAFİ

EBRU AYKAÇ HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Ebru Aykaç şimdilerde Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlarda yer alıyor. Ebru Aykaç hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Ebru Aykaç hakkında merak edilen tüm detaylar…1975'te Manisa'da dünyaya gelen Ebru Aykaç, 7 Şubat doğumludur. Eğitimine Manisa'da tamamlayan güzel oyuncu Celal Bayar Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezunudur. Güzelliği ile çok konuşulan Ebru Aykaç, sempatik tavırlarıyla da oldukça dikkat çekiyor.Birçok önemli projede yer alan Ebru Aykaç, dizi ve filmlerin aranan yüzleri arasında yer alıyor Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Aykaç, başrol oyuncusunun annesi olarak ekranlara geldi. Uzun soluklu diziler arasında yer alan Güneşi Beklerken yayınlandığı tarihte reyting rekorları kırdı. 1.76 boyundaki güzel oyuncu 65 kilodur. Show TV ekranlarında yayınlanan beyaz yalan dizisinde Asude karakterine hayat veren Ebru Aykaç, şimdilerde ise Star TV'nin sevilen dizisi Gecenin Ucunda’da rol alıyor.2003 / Hürrem Sultan – Peyker 2005 / Dabbe – Hande 2012 / Hayatımın Rolü – Melek 2008 / Binbir Gece – Yasemin 2009 / Nefes – Çimen 2011 / İzmir Çetesi – Despina2013-2014 / Güneşi Beklerken – Demet Yılmaz/Güzel 2004 / Yağmur Zamanı – Şule 2008 / Gece Sesleri – Rengigül 2015 / Beyaz Yalan – Asude 2016 / Rüzgarın Kalbi – Mualla 2017 / Kırlangıç Fırtınası – Meryem 2018-2019 / Elimi Bırakma – Serap 2020 / Çatı Katı Aşk – Gülriz Avcı 2022 / Gecenin Ucunda – Şermin