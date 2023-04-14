Ebru Baki HaberTürk'ten ayrıldı mı? Ebru Baki'den ayrılık açıklaması! Artık Sözcü TV'de

Gazeteci Ebru Baki, Habertürk'teki 5 yıllık görevinin ardından Sözcü TV ile anlaşarak yeni bir döneme adım attı. ekonomi müdürü olarak görev yapan ve Para Gündem programını sunan Baki, Sözcü TV kadrosuna katıldı. Bu hamle, Sözcü TV'nin son dönemde gerçekleştirdiği önemli transferler arasında yer aldı. Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, Ebru Baki'nin transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." mesajını paylaştı.
Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ın ardından Sözcü TV'nin Ebru Baki'yi kadrosuna katması, kanalın gücünü artıran bir diğer hamle oldu. Baki'nin katılımıyla birlikte, Sözcü TV ekranında daha nitelikli ve etkili bir yayın dönemi başlayacak.
Ebru Baki, İstanbul'da doğdu ve Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Gazetecilik eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde staj yaptı ve lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde birincilikle tamamladı. Baki, ardından Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nde de eğitim aldı ve çeşitli burslarla ödüllendirildi.
Staj döneminden itibaren CNN Türk'te çalışma hayatına başlayan Ebru Baki, 7 yıl boyunca Hürriyet Gazetesi'nde de görev yaptı. Sonrasında Habertürk kanalına geçen Baki, kariyeri boyunca ekonomi haberciliği ve yorumculuğu konusunda önemli çalışmalara imza attı.