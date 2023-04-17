MEDYA
17 Nisan 2023 - 08:00

Ebru Baki Para Gündem'de neden yok, ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti? İşte Ebru Baki'nin yeni adresi

Ebru Baki, Habertürk Para Gündem'de görünmeyince, Habertürk'ten ayrıldığı konuşuluyor. detaylar haberimizde.

MEDYA
17 Nisan 2023 - 08:00
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Ebru Baki Para Gündem'de neden yok, ayrıldı mı? Ebru Baki hangi kanala geçti? İşte Ebru Baki'nin yeni adresi
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Ebru Baki'nin programda uykulu hali ile gündeme gelmesi, onun ayrılıp ayrılmadığına dair spekülasyonların artmasına neden oldu. Bu durum, izleyicilerin Ebru Baki'nin Habertürk'ten ayrılıp ayrılmadığı sorusunu sormasına sebep oldu. Ancak, şu anda Ebru Baki'nin Habertürk'ten ayrılmadığı, sadece bir süreliğine izne ayrıldığı biliniyor. Bu bilgi, Baki'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı tatil fotoğrafları ile de doğrulandı.

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Öte yandan, program akışında bazı değişiklikler yapıldığı ve Para Gündemi programının yerine Sena Alkan'ın sunmuş olduğu haber Bülteni'nin geçtiği biliniyor. Bu değişiklikler de Ebru Baki'nin ayrılıp ayrılmadığına dair iddiaları artırdı. Ancak, Habertürk kanalından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ebru Baki'nin ayrılıp ayrılmadığına dair spekülasyonlar sürerken, izleyiciler onun ne zaman geri döneceğini merakla bekliyor. Ebru Baki'nin programdaki enerjik sunumu ve sempatik tavırları, seyircilerin programı takip etmesinde önemli bir etken olmuştu. Bu nedenle, Baki'nin izne ayrılması, programın izleyiciler tarafından ne kadar ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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