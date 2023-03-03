MAGAZİN
03 Mart 2023 - 20:48

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında kılıçlar çekildi! Bu kadar fazlasını kimse beklemiyordu! Hadise...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın kızları Alara'nın velayeti için sürdürdükleri hukuk mücadelesi

MAGAZİN
03 Mart 2023 - 20:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında kılıçlar çekildi! Bu kadar fazlasını kimse beklemiyordu! Hadise...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın Boşanma Sonrası Gergin İlişkisi



Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın ilişkisi 2021 yılında boşandıklarından beri gergin. Durum, Reza Zarrab'ın Ebru'nun yakın arkadaşı Hadise ile ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından meydana geldi.

Kızının Velayeti İçin Hukuk Savaşı



Boşanmalarının ardından kızları Alara'nın velayeti Ebru'ya verildi. Ancak Reza Zarrab'ın kızının velayeti için dava açması üzerine Ebru da karşı dava açtı. Son duruşmada Ebru, Reza Zarrab'ın kızlarıyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın Boşanma Sonrası Gergin İlişkisi

Gizlilik Kararı ve Davanın Ertelenmesi

Gizlilik kararı bulunan davanın son duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi'nde görüldü. Dava Mayıs ayına ertelendi ve hukuk mücadelesi devam ediyor.

Alara'nın Özel Hayatı Magazin Basınının Gündeminde

Ebru Gündeş kızı Alara'yı medyadan uzak tutmaya çalışsa da geçtiğimiz aylarda objektiflere takıldı. Annesine çok benzeyen Alara'nın özel hayatı da merak konusu oldu.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ