Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında kılıçlar çekildi! Bu kadar fazlasını kimse beklemiyordu! Hadise...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın Boşanma Sonrası Gergin İlişkisi





Hadise ile ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından meydana geldi. Kızının Velayeti İçin Hukuk Savaşı







Gizlilik Kararı ve Davanın Ertelenmesi

Alara'nın Özel Hayatı Magazin Basınının Gündeminde

Boşanmalarının ardından kızları Alara'nın velayeti Ebru'ya verildi. Ancak Reza Zarrab'ın kızının velayeti için dava açması üzerine Ebru da karşı dava açtı. Son duruşmada Ebru, Reza Zarrab'ın kızlarıyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu.Gizlilik kararı bulunan davanın son duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi'nde görüldü. Dava Mayıs ayına ertelendi ve hukuk mücadelesi devam ediyor.Ebru Gündeş kızı Alara'yı medyadan uzak tutmaya çalışsa da geçtiğimiz aylarda objektiflere takıldı. Annesine çok benzeyen Alara'nın özel hayatı da merak konusu oldu.