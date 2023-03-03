Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında kılıçlar çekildi! Bu kadar fazlasını kimse beklemiyordu! Hadise...

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın Boşanma Sonrası Gergin İlişkisi
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın ilişkisi 2021 yılında boşandıklarından beri gergin. Durum, Reza Zarrab'ın Ebru'nun yakın arkadaşı Hadise ile ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ardından meydana geldi. Kızının Velayeti İçin Hukuk Savaşı
Boşanmalarının ardından kızları Alara'nın velayeti Ebru'ya verildi. Ancak Reza Zarrab'ın kızının velayeti için dava açması üzerine Ebru da karşı dava açtı. Son duruşmada Ebru, Reza Zarrab'ın kızlarıyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu.