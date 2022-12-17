MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:56

Ebru Gündeş'in makyajsız hali sosyal medyada yok artık dedirtti

Şarkıcı Ebru Gündeş sosyal medya hesabında paylaştığı makyajsız pozu çok konuşuldu…

MAGAZİN
17 Aralık 2022 - 13:56
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Ebru Gündeş’in makyajsız hali sosyal medyada yok artık dedirtti


Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş bu sıralar sık sık adından söz ettiriyor. Eski eşi ile olan davası ve ihanet iddiaları ile adı sık sık gündem olan şarkıcı Ebru Gündeş sessizliğini korumaya devam ediyor. Başarılı şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı yolculuk pozu olay oldu. Ebru Gündeş

Doğallığı göz aldı 



Son günlerde kızına soyadını verebilmek için hukuki yollara başvuran başarılı şarkıcı Ebru Gündeş gündemdeydi. 74 doğumlu başarılı şarkıcı makyajsız paylaşımı ile ‘yok artık’ dedirtti. Beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma yaşına göre hala çok genç ve güzelsin yorumları yapıldı. Başarılı şarkıcının paylaşımı Gündeş estetik mi yaptırdı sorularını da gündeme getirdi. Ebru Gündeş

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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