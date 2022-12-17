Ebru Gündeş’in makyajsız hali sosyal medyada yok artık dedirtti













Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş bu sıralar sık sık adından söz ettiriyor. Eski eşi ile olan davası ve ihanet iddiaları ile adı sık sık gündem olan şarkıcı Ebru Gündeş sessizliğini korumaya devam ediyor. Başarılı şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı yolculuk pozu olay oldu.Son günlerde kızına soyadını verebilmek için hukuki yollara başvuran başarılı şarkıcı Ebru Gündeş gündemdeydi. 74 doğumlu başarılı şarkıcı makyajsız paylaşımı ile ‘yok artık’ dedirtti. Beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma yaşına göre hala çok genç ve güzelsin yorumları yapıldı. Başarılı şarkıcının paylaşımı Gündeş estetik mi yaptırdı sorularını da gündeme getirdi.