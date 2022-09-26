Ebru Gündeş, Iraklı sevgilisin 2 milyon dolarlık evlilik teklifine 'Evet' dedi!

Sesi ve müziği kadar özel hayatıyla da adından çok fazla söz ettiren Ebru Gündeş, bir süre önce kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanına gönlünü kaptırdı. Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düşerken ikilinin bir süre önce kimselere haber vermeden evlendikleri konuşulmaya başlandı.
Magazin gündeminde Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw aşkı konuşulduğu dönemlerde Khoshnaw'un daha önce Bahar Candan'la bir birlikteliği olduğu ve Candan'ın hamile kalarak kürtaj yaptırdığı iddiaları ortaya atıldı. Deprem etkisi yaratan bu haberlerin arıdndan Gündeş ve Khoshnaw cephesinden yeni bir haber yansıdı.
Ebru Gündeş, Dubai'de 'Evet' dedi!Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'ın sevgilisi Ebru Gündeş'e evlilik teklifi yaptığı ve bu teklif için de yaklaşık 2 milyon dolar harcadığı öğrenildi.
47 yaşındaki Ebru Gündeş'in 28 yaşındaki Iraklı genç aşkı Rassan Khoshnaw'dan aldığı evlilik teklifi öncesinde Dubai'de bulunan 'Burj El Arab Oteli'ne gittiği ve kiralanan kral dairesinde sevgilisine evet dediği öne sürüldü. Rassan, 1.8 milyon dolara tek taş yüzük aldığı ve sevgilisi ona evet desin diyede toplam 2 milyon dolara yakın harcamayı gözden çıkardığı konuşuldu.
Gelen bilgiler arasında ayrıca Ebru Gündeş'in Dubai'ye özel helikopterle getirtilen ünlü İtalyan piyanistin çaldığı melodiler eşliğinde "Evet" dediği söylendi.