Şarkıcı Ebru Gündeş ve adı bir çok davada geçen iş insanı Reza Zarrab ile olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Ayırlık sonrası aldatma iddiaları ile sık sık gündeme geldiler. Kızlarının velayeti için mahkemelik olan çift şimdi de soyadı davası ile yeniden mahkemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Işın Karaca da eski eşiyle olan soyadı davasını kazanmış bu haberi sosyal medya hesabında mutlulukla duyuran Işın Karaca’nın ardından yeni hamle Ebru Gündeş’ten geldi.
MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 14:16
Ebru Gündeş'ten eski eşi Reza Zarrab'a yeni dava
Şarkıcı Ebru Gündeş eski eşi iş insanı Reza Zarrab’a soyadı davası açmaya hazırlanıyor…
MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 14:16
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