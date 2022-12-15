MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 14:16

Ebru Gündeş'ten eski eşi Reza Zarrab'a yeni dava

Şarkıcı Ebru Gündeş eski eşi iş insanı Reza Zarrab’a soyadı davası açmaya hazırlanıyor…

MAGAZİN
15 Aralık 2022 - 14:16
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Ebru Gündeş’ten eski eşi Reza Zarrab’a yeni dava


Şarkıcı Ebru Gündeş ve adı bir çok davada geçen iş insanı Reza Zarrab ile olaylı bir ayrılık yaşamıştı. Ayırlık sonrası aldatma iddiaları ile sık sık gündeme geldiler. Kızlarının velayeti için mahkemelik olan çift şimdi de soyadı davası ile yeniden mahkemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Işın Karaca da eski eşiyle olan soyadı davasını kazanmış bu haberi sosyal medya hesabında mutlulukla duyuran Işın Karaca’nın ardından yeni hamle Ebru Gündeş’ten geldi. Ebru Gündeş

Avukatlarına talimat verdi 

Şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Reza Zarrab arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Evlilikleri devam ettiği dönemde şarkıcı Hadise ile görüştüğü iddiaları çıkan iş insanı iddialar için herhangi bir yanıt vermemişti. Eski eş Ebru Gündeş de eski eşi hakkında çıkan haberler karşısında her zaman sessizliğini korudu. Şarkıcı Ebru Gündeş çıkan iddialara karşı sessizliğini korurken önce velayet davası açtı, şimdi de soyadı davası açıyor. Kulislerde konuşulan şarkıcının bu hamlesi eski eşinin adının geçtiği davalar ve ihanet iddiası sebebiyle bu hamleleri yaptığı konuşuluyor. Ebru Gündeş ve Reza Zarrab



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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