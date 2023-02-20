MAGAZİN
20 Şubat 2023 - 15:30

Ebru Gündeş'ten yürekleri yakan paylaşım: 'Böyle bir acıyı unutamayacağız!'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bölgede enkaz kaldırma ile ilgili çalışmalar devam ederken daha önce depremzedelere bağış yaparak destek veren Ebru Gündeş, afetle ilgili yeni bir mesaj yayınladı. Gündeş'in mesajı yürekleri yaktı.

MAGAZİN
20 Şubat 2023 - 15:30
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Ebru Gündeş'ten yürekleri yakan paylaşım: 'Böyle bir acıyı unutamayacağız!'


Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 10 ili yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkemizi sallayan depremde binlerce insan hayatını kaybetti. Ünlü isimlerin tamamı sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla afet bölgesine giderek destek olmaya çalıştı.

Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde 7,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Story bölüne deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gündeş, üzerine çok dokunaklı bir yazı yazdı.



Ebru Gündeş'ten yürekleri yakan paylaşım

"UNUTMAYACAĞIZ"

Ebru Gündeş, afette hayatını kaybeden çocukların üzerine balon yapıştırılan enkazın görüntülerini paylaşarak yüreklere bir şeyin oturduğunu ve bunun kalkmasının imkansız olduğunu vurgulayarak "Ne rahat nefes alabiliriz artık, ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da..." ifadelerini kullandı.

Ebru Gündeş'ten yürekleri yakan paylaşım

Ünlü şarkıcı, deprem felaketinin yaşandığı gün depremzedelere destek olabilmek adına AHBAP derneğine 500 bin TL bağış göndermişti. 15 Şubat gününün akşamında düzenlenen Tek Yürek Türkiye kampanyasına da katılmış ve AFAD'a yardım için kampanyanın içinde yer almıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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