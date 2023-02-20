Ebru Gündeş'ten yürekleri yakan paylaşım: 'Böyle bir acıyı unutamayacağız!'













"UNUTMAYACAĞIZ"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 10 ili yerle bir eden 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Ülkemizi sallayan depremde binlerce insan hayatını kaybetti. Ünlü isimlerin tamamı sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla afet bölgesine giderek destek olmaya çalıştı. Bu isimlerden biri de Ebru Gündeş oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde 7,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Story bölüne deprem bölgesinde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Gündeş, üzerine çok dokunaklı bir yazı yazdı.Ebru Gündeş, afette hayatını kaybeden çocukların üzerine balon yapıştırılan enkazın görüntülerini paylaşarak yüreklere bir şeyin oturduğunu ve bunun kalkmasının imkansız olduğunu vurgulayarak "Ne rahat nefes alabiliriz artık, ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da..." ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, deprem felaketinin yaşandığı gün depremzedelere destek olabilmek adına AHBAP derneğine 500 bin TL bağış göndermişti. 15 Şubat gününün akşamında düzenlenen Tek Yürek Türkiye kampanyasına da katılmış ve AFAD'a yardım için kampanyanın içinde yer almıştı.