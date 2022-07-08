MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 12:52

Ebru Polat da erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a girdi

Ebru Polat bir yandan sosyal medya hesabından oldukça iddialı pozlar paylaşırken bir yandan da Gülşen'in giydiği sahne kıyafetlerine sert eleştirilerde bulunuyordu. Polat şimdi de dünyada çok popüler olan, erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a girdi. Ünlü şarkıcı yatak pozunu paylaşarak bir de link verdi. İşte detaylar...

MAGAZİN
08 Temmuz 2022 - 12:52
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Ebru Polat da erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a girdi


Uzun süredir ülkemizde de popüler hale gelen ve içerisinde erotik paylaşımların yapıldığı Onlyfans sitesine katılımlar artıyor. Erotik içeriklerin paylaşıldığı bu siteye Türk ünlüler de akın ediyor. Özellikle de pandemi sürecinde katılımların arttığı sayfa 20 milyondan 120 milyona çıktı.

Bella Thorne, bu siteye üye olduktan sonra ilk 24 saat içinde bir milyon dolar kazanç elde etti.

Ebru Polat yatak paylaşımı ile katıldı!



Ebru Polat Onlyfans sitesine katıldığını soosyal medya hesabında paylaştığı yatak fotoğrafı ile ilan etti. Mini şortu ile yatağa uzandığı fotoğrafını paylaşan Polat üzerine de "Bak bakayım shop var mı?" yazdı.

ebru polat

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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