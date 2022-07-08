Ebru Polat da erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a girdi







Ebru Polat yatak paylaşımı ile katıldı!







Uzun süredir ülkemizde de popüler hale gelen ve içerisinde erotik paylaşımların yapıldığı Onlyfans sitesine katılımlar artıyor. Erotik içeriklerin paylaşıldığı bu siteye Türk ünlüler de akın ediyor. Özellikle de pandemi sürecinde katılımların arttığı sayfa 20 milyondan 120 milyona çıktı. Bella Thorne, bu siteye üye olduktan sonra ilk 24 saat içinde bir milyon dolar kazanç elde etti.Ebru Polat Onlyfans sitesine katıldığını soosyal medya hesabında paylaştığı yatak fotoğrafı ile ilan etti. Mini şortu ile yatağa uzandığı fotoğrafını paylaşan Polat üzerine de "Bak bakayım shop var mı?" yazdı.