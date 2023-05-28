Ebru Polat dekoltenin dozunu kaçırdı! O dekolte karşısında ağızlar açık kaldı! Göğüs dekoltesine öyle bi yorum geldi ki açtı ağzını yumdu gözünü







EBRU POLAT'IN GÖĞÜS DEKOLTESİ PES DEDİRTTİ









ELBİSE OLAY YARATTI!

Ebru Polat'ın Instagram paylaşımları yine çok konuşuluyor! Ünlü şarkıcı uzun süredir kimseyi hayatına sokmuyor ve ailesiyle işine odaklanıyordu. Ancak havaların ısınmasıyla birlikte sahnelere geri döndü. Kış aylarında genellikle sahne almayan ve yazı seven Polat, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti ve herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...Ebru Polat, uzun yıllardır sahnelerde yer alıyor ve sadece güçlü şarkılarıyla değil, sahne şovları ve tarzıyla da dikkat çekiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte tekrar mekanlarda performans sergilemeye başladı. Kış aylarında genellikle sahne almamasına rağmen yaz aylarında sürekli sahnede olmasıyla tam bir yaz insanı olduğunu gösteriyor.Son zamanlarda sadece şarkıcılık kimliğiyle değil, aynı zamanda kozmetik sektöründe de önemli işlere imza atan Ebru Polat, aktif olarak kullandığı Instagram hesabıyla da dikkat çekiyor. Her zaman iddialı bir tarza sahip olan ve özellikle sahne kıyafetleri konusunda yaptığı tercihlerle dikkatleri çeken Polat, dün akşam Instagram'da yeni gönderiler paylaştı. Sahne için özel olarak tasarlanmış yeni kıyafetlerini denediği anları takipçileriyle paylaştı. Polat'ın kıyafet tercihi büyük ilgi gördü ve heyecanı artırdı. İşte diğer ayrıntılar...Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde sahne için alışveriş yaparken bir elbise satın aldı ve denedi. Ancak "Ben bunları nasıl giyeceğim ya" diyerek açık kıyafetlerin sahneye uygun olmadığını belirtti. Dün akşam ise sahnede giymek üzere yaptırdığı bir elbiseyi sosyal medya kullanıcılarına gösterdi ve büyük bir olay yarattı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat, siyah üst kısmı olan iddialı elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Bir ara kamerasını göğüslerine odaklayan Polat'ın cesur dekoltesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İnsanlar "O nasıl dekolte?", "Çok yakışmış", "Çok cesur" gibi yorumlarda bulundu.