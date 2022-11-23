MAGAZİN
23 Kasım 2022 - 20:41

Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı..

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir itirafla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez duş sonrası verdiği pozla tartışma yarattı. Ebru Polat, yatakta pembe bir havluya sarıldığı bir anı takipçileriyle paylaştı.

MAGAZİN
23 Kasım 2022 - 20:41
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Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı..


Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün yaptığı bir itirafında OnlyFans'a döndüğünü açıkladı. Bugün de duştan çıktıktan sonra pembe havlusuna sarılan güzel şarkıcı yatağına uzandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı

"YENİDEN AVUKAT OLACAĞIM"



Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı

nstagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vuruyor. Yeniden avukat olacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açacağını sevenleriyle paylaştı.

nstagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vuruyor. Yeniden avukat olacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açacağını sevenleriyle paylaştı.

Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri işleten Ebru Polat, konu yine gelir olduğunda genellikle merak uyandırıyor. 900 TL'lik sakız verdiği için eleştiri yağmuruna tutulan güzel şarkıcı "Ne alkolüm ne sigaram var" diyerek kendini savunmuştu.

Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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