Ebru Polat, duştan sonra yatağında pembe havlusuna sarıldığı anları paylaştı! Sosyal medya yıkıldı..







"YENİDEN AVUKAT OLACAĞIM"







Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün yaptığı bir itirafında OnlyFans'a döndüğünü açıkladı. Bugün de duştan çıktıktan sonra pembe havlusuna sarılan güzel şarkıcı yatağına uzandığı anları takipçileriyle paylaştı.nstagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemine damga vuruyor. Yeniden avukat olacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açacağını sevenleriyle paylaştı.Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri işleten Ebru Polat, konu yine gelir olduğunda genellikle merak uyandırıyor. 900 TL'lik sakız verdiği için eleştiri yağmuruna tutulan güzel şarkıcı "Ne alkolüm ne sigaram var" diyerek kendini savunmuştu.