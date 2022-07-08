Ebru Polat Onlyfans profil adresi

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Ebru Polat bir takipçisine OnlyFans kullandığını söyledi. Peki OnlyFans içeriğinde neler paylaşacak? Ebru Polat'ın OnlyFans kullanımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ebru Polat OnlyFansEbru Polat 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Üniversite eğitimini 2005 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Mesleğini bir dönem yapmıştır. Daha sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde de yüksek lisans yapmıştır.
Daha sonra ise avukatlık mesleğini bırakan Ebru Polat müzik hayatına başlamak için Royal Akademi'de müzik eğitimi almış ve ilk şarkısı olarak bilinen Çetin Ceviz isimli şarkıyı çıkarmıştır. 2020 senesine kadar müzik ile ilgili çalışmalar yapsa da bu aralar sosyal medyayı aktif olarak kullanarak güzellik üzerine çalışmayı tercih ediyor. Ebru Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı hemen hemen her paylaşımı gündeme oturmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği düzenleyen Ebru Polat takipçisinin OnlyFans sorusuna 'Bundan sonra tüm özel video ve fotoğraflarımı oradan paylaşıyorum. Hem daha rahat hem de sevenlerimle muhabbet edebiliyoruz o da süper' cevabını verdi. Bir takipçisinin ise ayaklarınızın çok beğenilmesi sizi rahatsız ediyor mu sorusuna 'Evet ama size laf geçiremiyorum o yüzden artık hepsini ben de buraya koyuyorum. İsteyen baksın aman' cevabını verdi.