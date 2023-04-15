MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 11:36

Ebru Polat yine yaptı yapacağını! Sütyen giymeyip gömleğinin düğmelerini açtı! Bu iddialı pozlar sosyal medyayı yerinden oynattı

Sosyal medya üzerinden iddialı paylaşımlarda bulunan Ebru Polat bu sefer ipin ucunu kaçırdı. Sütyen giymeyip gömleğinin önünü açan Polat, sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 11:36
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Ebru Polat yine yaptı yapacağını! Sütyen giymeyip gömleğinin düğmelerini açtı! Bu iddialı pozlar sosyal medyayı yerinden oynattı


Onlyfans'a üye olan ve sosyal medya üzerinden cesur paylaşımlarda bulunan Ebru Polat, katıldığı programda yaptığı "Soyunma odalarına gidiyoruz gayet çıplak dolaşabiliyoruz içeride hiç sıkıntı olmuyor" açıklama dikkatleri çekerken sosyal medya üzerinden gündeme gelmişti.

Cesur pozlarıyla beğenileri toplayan Ebru Polat, yine olay yaratacak pozlarını verdi. Onlyfans'a katılan ünlüler arasında yer alan Ebru Polat sütyensiz haliyle yine dikkat çekti.



Ebru polat iddialı paylaşım

Sütyen giymemesine rağmen gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen Polat, hayranlarının beğenisini topladı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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