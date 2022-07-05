MAGAZİN
05 Temmuz 2022 - 23:24

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları yayınlandı! Makedonya'da dünyaevine girdiler

Yaklaşık olarak 3 yıldır büyük aşk yaşayan Ebru Şahin ile Cedi Osman, yakın dostlarının katıldığı bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdiler. Çift, nikahlarında çekilen birbirinden güzel karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Çiftin paylaşımları beğeni ve yorum rekoru kırdı.

MAGAZİN
05 Temmuz 2022 - 23:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları yayınlandı! Makedonya'da dünyaevine girdiler


Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce aşk yaşamaya başladılar. Geçtiğimiz yıl Kapadokya'da sevgilisi Ebru Şahin'e evlenme teklif eden Cedi Osman, teklifin hemen ardından sevgilisiyle birlikte evlilik hazırlıklarına başladı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları



Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesinden isteyen ve daha sonra kendi aralarında küçük bir nişan yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin, düğün hazırlıklarını tamamladı ve nikah için Makedonya'yı seçti. 

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları

Çift, yakın dostlarıyla birlikte Makedonya'nın Ohri kentine gittiler ve muhteşem geçen nikahla hayatlarını birleştirdiler. Çiftin Ohri kentini seçme nedenleri ise Cedi Osman'ın orada doğmuş olmasından dolayı olduğu öğrenildi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları yayınlandı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA'de başarılı performansıyla göz dolduran basketbol yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz gün Makedonya'nın Ohri kentine gittiler ve birbirlerine evet diyerek dünya evine girdiler.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları

 Ailelerin ve yakın dostlarının katıldığı düğünde çekilen kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları

27 yaşındaki Cedi Osman ve 28 yaşındaki Ebru Şahin'in paylaşımları, aralarındaki güçlü aşkı gösterirken çiftin ne kadar mutlu oldukları da gözler önüne serildi. Diğer taraftan, çiftin 7 Temmuz tarihinde Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Ebru Polat da erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a girdi
Ebru Polat da erotik içeriklerin paylaşıldığı Onlyfans'a girdi
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...