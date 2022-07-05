Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları yayınlandı! Makedonya'da dünyaevine girdiler

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık 3 yıl önce aşk yaşamaya başladılar. Geçtiğimiz yıl Kapadokya'da sevgilisi Ebru Şahin'e evlenme teklif eden Cedi Osman, teklifin hemen ardından sevgilisiyle birlikte evlilik hazırlıklarına başladı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesinden isteyen ve daha sonra kendi aralarında küçük bir nişan yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin, düğün hazırlıklarını tamamladı ve nikah için Makedonya'yı seçti.
Çift, yakın dostlarıyla birlikte Makedonya'nın Ohri kentine gittiler ve muhteşem geçen nikahla hayatlarını birleştirdiler. Çiftin Ohri kentini seçme nedenleri ise Cedi Osman'ın orada doğmuş olmasından dolayı olduğu öğrenildi.
Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah fotoğrafları yayınlandıÜnlü oyuncu Ebru Şahin ve NBA'de başarılı performansıyla göz dolduran basketbol yıldızı Cedi Osman geçtiğimiz gün Makedonya'nın Ohri kentine gittiler ve birbirlerine evet diyerek dünya evine girdiler.
Ailelerin ve yakın dostlarının katıldığı düğünde çekilen kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çiftin paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı.
27 yaşındaki Cedi Osman ve 28 yaşındaki Ebru Şahin'in paylaşımları, aralarındaki güçlü aşkı gösterirken çiftin ne kadar mutlu oldukları da gözler önüne serildi. Diğer taraftan, çiftin 7 Temmuz tarihinde Çeşme'de düğün yapacakları öğrenildi.