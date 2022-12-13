Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı













Cedi Osmanla mutlu beraberliklerini evlilik ile taçlandıran Ebru Şahin'i kıvırcık saçları ile tanıdık. Kıvırcık saçları ile hafızamıza kazınan Ebru Şahin imajını değiştirdi. Cedi Osman ile elendikten sonra Amerika'ya taşınmışlardı. Ebru Şahin Amerika'dan bambaşka biri olarak döndü.Kıvırcık olan saçlarını düzleştiren ve yüzünde bir kaç değişiklik yapan Ebru Şahin adeta Aydan Şener'in gençlik haline benzetildi. Ebru Şahin'in yeni imajını görenler Aydan Şener'in ve Serpil Çakmaklı'nın gençliğine benzettiler. Ünlü oyuncu sosyal medyanın diline düştü. Gelen bazı yorumlar; 'Elmacıklar ve jawline dolgularını görmeyen insanlar kadar saf olmak isterdim.' 'Sevda Demirel ve Aydan Şener karışımı olmuş bilemedim' 'Aydan Şener sandım, estetik yaptırmış dedim birden' 'Aydan Şener Serpil Çakmaklı karışımı olmuş.'