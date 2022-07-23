MAGAZİN
23 Temmuz 2022 - 13:21

Ebru Şahin mini parti elbisesi ile poz verdi! Ebru Şahin'in mini elbiseli pozları herkesi mest etti!

Destan dizisinin Akkız' ı Ebru Şahin süper mini elbisesi ile gözleri kamaştırdı. Basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine giren Ebru Şahin katıldığı bir davette mini elbisesi ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncuya binlerce beğeni yağdı. İşte detaylar.

MAGAZİN
23 Temmuz 2022 - 13:21
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Ebru Şahin mini parti elbisesi ile poz verdi! Ebru Şahin'in mini elbiseli pozları herkesi mest etti!


Güzel oyuncu Ebru Şahin geçtiğimiz günlerde Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile dünya evine girmişti. Ebru Şahin sosyal medya hesabından paylaştığı süper minisi ile fotoğrafını paylaştı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Cedi Osman'la evlenen başarılı oyuncu Ebru Şahin Instagram hesabından paylaştığı pozlarla herkesin beğenisini aldı. Katıldığı bir davette giydiği mini kıyafeti ile pozunu Instagram hesabından paylaşan Şahin, fiziği ve güzelliği ile herkesi büyüledi.



ebru şahin

Minili pozuna beğeni yağmuru

Hercai dizisi ile ünlenen Ebru Şahin şimdiler de ATV ekranlarında Destan dizisinde Akkız karakteri ile karşımıza çıkmaktadır. Ebru Şahin, güzelliği ile nefesleri kesmeye hız kesmeden devam ediyor.

şahin poz

Muhteşem fiziği ve güzelliği ile süper minisi ile poz veren Ebru Şahin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncunun takipçileri fotoğrafın altına 'fiziğin çok güzel, elbisen çok yakışmış' gibi övgü dolu sözler yağdırdı. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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