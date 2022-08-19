MAGAZİN
19 Ağustos 2022 - 12:34

Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!

Bir süredir balayı yapan Ebru Şahin ve Cedi Osman, bitmeyen balayı programlarını nihayet bitirdiler ve ABD'deki mutlu yuvalarına taşınmak için hazırlıklara başladılar.

MAGAZİN
19 Ağustos 2022 - 12:34
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Ebru Şahin ve Cedi Osman, mutlu yuvaları için ABD yolcusu!


Ünlü oyuncu Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman, 2 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmışlardı. Nikahlarını tüm aile ve akrabalarının yaşadığı Makedonya'da kıyan ve düğünlerini de Çeşme'de yapan ikili, daha sonra balayı için önce Seyşeller'e, daha sonra da İtalya'ya gitmişlerdi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman



Tam anlamıyla bitmeyen balayı programı içinde olan Cedi Osman ile Ebru Şahin'in balayı dönüşlerinde nerede yaşayacakları da merak konusu olmuştu. Balayı programlarını aşklarının ilk başladığı yer olan Çeşme'yi son durak yapan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın mutlu yuvalarının neresi olduğu en sonunda öğrenildi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman

Ebru ve Cedi Osman ABD yolcusu!

Geçtiğimiz ay dillere destan bir düğünle hayatlarını birleştiren Cedi Osman ile Ebru Şahin'in balayı tatilleri sona erdi. Çift, aşklarının başladığı ilk yer olan Çeşme'ye dönerek balayına devam ederken bir taraftan da ABD'deki evlerine yerleşmek için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman

Cedi Osman'ın 18 Ekim'de liginin başlayacağı ve bu nedenle çiftin Eylül ayı içinde Cleveland'a gidecekleri gelen bilgiler arasında yer aldı.

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EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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