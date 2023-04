Ebru Şallı'dan flaş boşanma açıklaması! Meğer Uğur Akkuş'tan... Beklenen yanıt geldi

UĞUR AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ





İŞTE ÇİFTTEN GELEN AÇIKLAMALAR

Ünlü model Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş'un evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanma kararı aldıkları iddia ediliyor. Çift, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda dünya evine girmişti ve bir süredir aralarında sorunlar yaşanıyordu. Ebru Şallı, son günlerde ortaya atılan boşanma iddialarını doğrularken Uğur Akkuş da sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı.İki yıllık birlikteliklerinde daha önce de krizler yaşayan çiftin son krizi ise aşılamamış gibi görünüyor. Ebru Şallı, yaşadıkları fikir ayrılıklarına dikkat çekerek, henüz boşanma davası açılmadığını söyledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çiftin bir süredir fikir ayrılıkları yaşadığı ve boşanma noktasına geldiği konuşuluyor. Ebru Şallı, "Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her şeyin hayırlısı olsun." şeklinde açıklama yaparken, Uğur Akkuş ise sessizliğini bozarak konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ancak Akkuş, ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı ve sadece "Her şey yolunda, herhangi bir problem yok" dedi.Uğur Akkuş, günler sonra çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaparak boşanma haberlerinin asılsız olduğunu ve evleri ayırdıkları yolundaki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Akkuş, her ilişkide olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıklarının olabileceğini belirtirken, bu haberlerin yalan olduğunu tekrarladı. Manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 26 Eylül 2019'da gerçekleşen bir nikah töreniyle evlenmişti. Ancak çift, şiddet iddiaları nedeniyle magazin gündemine oturmuştu.