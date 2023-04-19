MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 03:05

Ebru Şallı'dan üzücü itiraf: Üzüntüden yüz felci geçirdim

Harun Tan ile evliliğinden olan 10 yaşındaki Pars, 2020'nin nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Şallı, oyuncu Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu ve o süreçte yaşadıklarını anlattı.

MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 03:05
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Ebru Şallı'dan üzücü itiraf: Üzüntüden yüz felci geçirdim


Şallı, “Pars’ın tedavi süreci başladığında büyük oğlu Beren'i yurt dışındaki okuluna 1 yıl erken gönderdiklerini açıkladı. Oğlu Pars'ın tedavi döneminde kendinin de hastalandığını ama yaşadıkları zor süreci basından uzak tutmak çabaladığını belirten Ebru Şallı, "duyulmasının yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, amacım buydu." dedi. 

Ebru



Eğer iyileşirse ona kötü bir anı kalsın istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim. Şallı, basın mensuplarının Pars'ın hastalığını öğrendiğini ancak çok ricada bulunarak haber yaptırmadığını ve gazetecilerin de onu kırmadıklarını belirtti.

Ebru

 

Hem ailem, hem büyük oğlum hem de Pars için en doğru olanı yapmak için uğraştğını ifade eden Şallı, bir yandan da çalışmaya devam ettiğini söyledi. Ebru Şallı, "Hiçbirimiz için kolay değildi. Üzüntüden yüz felci geçirdim." dedi.

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