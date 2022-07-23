MAGAZİN
23 Temmuz 2022 - 13:50

Ebru Şallı genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ebru Şallı güzelliğiyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Ebru Şallı'nın son fotoğrafları da oldukça beğeni topladı. Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
23 Temmuz 2022 - 13:50
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Ebru Şallı genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu


Ebru Şallı yaşına rağmen güzelliği ve güzel vücuduyla genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor. Ebru Şallı sosyal medya hesabından beyaz mayosuyla fotoğraflarını paylaştı ve binlerce beğeni dolu yorum aldı. Ebru Şallı'nın son paylaşımıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ebru Şallı beyaz mayolu paylaşımları

Ebru Şallı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve toplam 2.9 milyon takipçiye hitap ediyor. Ebru Şallı Sosyal Medya hesabında sık sık spor videolarını paylaşmaya da devam ediyor.



Ebru Şallı Beyaz Mayısolu Havuz Başı Paylaşımları

 45 yaşındaki güzel model güzel vücudu ile de sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından son olarak paylaştığı beyaz mayolu havuz başı pozları da oldukça beğeni ve övgü toplamayı başardı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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