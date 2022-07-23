Ebru Şallı genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Havuz başı pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu

Ebru Şallı yaşına rağmen güzelliği ve güzel vücuduyla genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor. Ebru Şallı sosyal medya hesabından beyaz mayosuyla fotoğraflarını paylaştı ve binlerce beğeni dolu yorum aldı. Ebru Şallı'nın son paylaşımıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ebru Şallı beyaz mayolu paylaşımlarıEbru Şallı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve toplam 2.9 milyon takipçiye hitap ediyor. Ebru Şallı Sosyal Medya hesabında sık sık spor videolarını paylaşmaya da devam ediyor.
45 yaşındaki güzel model güzel vücudu ile de sık sık dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından son olarak paylaştığı beyaz mayolu havuz başı pozları da oldukça beğeni ve övgü toplamayı başardı.