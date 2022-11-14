MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:25

Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan sıfır beden Ebru Şallı, güzellik sırrını açıkladı. Ebru Şallı, sosyal medya hesabından en çok tükettiği besinler hakkındaki detayları takipçileri ile paylaştı. İşte Şallı’nın güzelliğine güzellik katan o besin…

MAGAZİN
14 Kasım 2022 - 22:25
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Ebru Şallı güzellik sırlarını açıkladı! Tükettiği o meyve meyvenin faydaları herkesi şaşırttı


Antioksidan açısından zengin olan cennet hurması içerisinde bulunan lif ve A vitamini bakımından da cilde çok faydalıdır. Her gün tüketilebilen bu meyve içerisinde bulunan yüksek şeker oranı nedeniyle şeker hastalarına tavsiye edilmez. İşte Şallı’nın güzelliğine güzellik katan o besin…

EBRU ŞALLI GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

Meyvelerin cilt üzerindeki etkileri bilinmektedir. Cennet hurması yüksek kalsiyum içeriği ile kemik yapısına oldukça faydalıdır. İskelet sistemi üzerinde çok etkili olan cennet hurmasının içerisinde magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum bulunmaktadır.



Cennet hurması gebelik sürecinde de tüketilebilecek bir meyvedir. Anne sağlı açısından oldukça faydalı olan cennet hurması, gebelikte oluşan sindirim sorunlarının da çözümü olmaktadır.

Ebru Şallı Güzellik Sırrı

Antioksidan içeriği ile hastalıklara karşı koruma sağlayan cennet hurması, C vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor.

Lifli bir gıda olması da bağırsak sağlığı için önemli bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Kabızlık problemine karşı da savaşan Cennet hurması kan basıncını düzenleyerek tansiyon problemlerini de önlemektedir.

İçinde bulunan A vitamini göz sağlığını desteklerken görme problemlerini de gidermektedir.

Antioksidan özelliği kanserle savaşırken vücuda karşı koruyucu bir görev üstlenmektedir. Vücutta oluşan ya da oluşabilecek tümörlere karşı koruyucu bir madde olarak görülmektedir.

Cennet Hurması

Özellikle stres durumlarında tüketilen Cennet hurması, stresin önüne geçerek mutluluk hormonu salgılamaktadır. Vücuttaki iltihapları yok ederek iltihap oluşumunu engelleyen cennet hurması, beta karoten maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirerek yorgunluk hissini ortadan kaldırır.

Bununla birlikte iştah açıcı bir özelliğe sahip olan cennet hurması, cilt üzerinde de birçok etkiye sahiptir. Yaşlılık belirtileri olan kırışıklıklar üzerinde oldukça etkili olan cennet hurması cildin yenilenmesini sağlayarak yaşlanmaya karşı savaş açar.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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