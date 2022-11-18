Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!







Sular durulmuyor









Uğur Akkuş'tan açıklama gecikmedi

Geçtiğimiz yıllarda evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un adı magazin gündeminden bir türlü düşmüyor. İlişkilerinin ilk başladığı dönemden bu yana magazin gündemini meşgül eden ikilinin en son trafikte Ebru Şallı’nın Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğü iddiası ile sarsılmıştı.Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’dan önceki eski eşi Gonca Derin’den şok bir iddia ortaya atıldı. ‘Kızımı kaçırdı eğer hemen geri getirmezse Müge Anlı’dayım’ dedi ve Müge Anlı’nın Tatlı Sert Programını sunduğu stüdyo önünden fotoğraf paylaştı. 7 bin TL tutarındaki nafakasını aylardır alamadığını ve Akkuş ile mahkemelik olduğunu da belirten Gonca Derin kızının şiddet gördüğünü de söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerini de paylaşan genç kadın, ‘Uğur, geldi arabaya. Hiçbir şey demeden Aden'in iki kolundan sımsıkı tuttu. Sanki kızı değilmiş gibi... Sürükleyerek asansöre götürdü. Asansöre bindiler, Aden ağladı" ifadelerini de yayınladı.Sık sık kızıyla görüşüp vakit geçirdiğini psikolog eşliğinde tatile götürdüğünü söyleyen olaylı iş insanı Uğur Akkuş, tüm bu iddiaları yalanladı ve bunların asılsız olduğunu söyledi.