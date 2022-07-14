MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 22:25

Ece Erken'den yürek sızlatan paylaşım! 'Beni eksik bırakıp gittin Şafağım...'

Geçtiğimiz Ocak ayında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin derin hüznü içerisinde olan Ece Erken, eşine duyduğu özlemi sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla özlemini dile getiren paylaşımlarda bulunuyor. En son kaybettiği eşinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla doğum gününü kutlayan Ece Erken, paylaşımındaki not ile yürekleri burktu.

MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 22:25
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Ece Erken'den yürek sızlatan paylaşım! 'Beni eksik bırakıp gittin Şafağım...'


Bir süre önce silahlı saldırı sonucunda kaybettiği eşinin acısını yaşayan Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı. Yaptığı paylaşımdaki not ise yürekleri dağladı.

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Ece Erken'le uzun süredir birliktelikleri olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen yıl Haziran ayında Bodrum'da dünya evine girmişlerdi. Sürpriz bir kararla evlenen çift ise evliliklerini "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." mesajıyla duyurmuştu.

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Çiçeği burnunda çiftin mutlukları ise pek uzun sürmedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz Ocak ayında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ece Erken ise evliliklerinden 7 ay sonra eşinin ölümüyle bir hayli sarsıldı. Yaşanan o acı günün ardından eşinin vefatını atlatmaya çalışan Ece Erken, son olarak eşinin doğum gününü kutladı.

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Eşiyle ilgili pek çok paylaşımda bulunana Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla daha önce çekildikleri fotoğraflardan biri doğum gününde paylaşarak vefat eden eşinin doğum gününü kutladı. Yaptığı bu paylaşımın altına yazdığı not ile yürekleri sızlattı.

ece erken eşi için doğum günü paylaşımı

Ece Erken, eşinin doğum günü için yaptığı paylaşımına şu mesajı düştü:

"Bugün 13 temmuz canım eşimin doğum günü... Hayat ne kadar devam ediyor gibi görünse de korkunç bir boşluk var içimde ve hiçbir zaman geçmeyecek bir boşluk. Çok özlüyorum, birlikte yaptığım şeylerde artık tek başımayım, aslında ölüm geride kalanlar için... Keşke son kez sarılabilseydim, o kadar çok keşkem var ki, ne söylesem hep eksik... Hasretle, özlemle anıyorum Şafağımı iyi ki doğmuşsun, iyi ki senin gibi adam gibi adamı tanımışım, beni eksik bırakıp gittin Şafağım, elbet kavuşacağız "

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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