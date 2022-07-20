MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 00:27

Ece Erken, eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun tehdit mesajlarını ifşa etti!

Ece Erken, bir süre önce öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine gönderidiği tehdit dolu mesajları ifşa etti.

MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 00:27
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Ece Erken, eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun tehdit mesajlarını ifşa etti!


Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası eşinin ailesiyle aralarında geçen gerilimden dolayı reddi miras yaptığını açıklamıştı. Erken, şimdi de eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Tehdit dolu mesajları sosyal medya hesabından yayınlayan Ece Erken, 'Korkmuyorum' imajı çizdi.

Ece Erken



Ünlü sunucu Ece Erken‘in avukat olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ocak ayında ortak olarak işlettiği bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümü sonrası yıkılan Ece Erken, yasını tutmaya devam ederken eşinin ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı da reddi miras kabulü yaptığını açıklamıştı.

Ece Erken

Eşinin kardeşinden tehdit dolu mesajlar

Ece Erken, yaşadığı bu gelişmeler sonrasında eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşın yapan Ece Erken, eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine gönderdiği tehdit içerikli mesajları ifşa etti.

Ece Erken

Ünlü sunucu, mesajların ekran görüntülerini alarak Instagram hesabından herkesle paylaştı ve paylaşımında bu söylemler nedeniyle Celal Mahmutyazıcıoğlu'nu savcılığa şikayet edeceğini söyledi. İşte Ece Erken'in tehdit içerikli ifşa mesajları:

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

 

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

Ece Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu tehdit mesajları

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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