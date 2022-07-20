Ece Erken, eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun tehdit mesajlarını ifşa etti!













Eşinin kardeşinden tehdit dolu mesajlar

Ünlü sunucu Ece Erken, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası eşinin ailesiyle aralarında geçen gerilimden dolayı reddi miras yaptığını açıklamıştı. Erken, şimdi de eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Tehdit dolu mesajları sosyal medya hesabından yayınlayan Ece Erken, 'Korkmuyorum' imajı çizdi.Ünlü sunucu Ece Erken‘in avukat olan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ocak ayında ortak olarak işlettiği bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucunu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümü sonrası yıkılan Ece Erken, yasını tutmaya devam ederken eşinin ailesiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı da reddi miras kabulü yaptığını açıklamıştı.Ece Erken, yaşadığı bu gelişmeler sonrasında eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşın yapan Ece Erken, eşinin kardeşi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine gönderdiği tehdit içerikli mesajları ifşa etti.Ünlü sunucu, mesajların ekran görüntülerini alarak Instagram hesabından herkesle paylaştı ve paylaşımında bu söylemler nedeniyle Celal Mahmutyazıcıoğlu'nu savcılığa şikayet edeceğini söyledi. İşte Ece Erken'in tehdit içerikli ifşa mesajları: