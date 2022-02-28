MAGAZİN
28 Şubat 2022 - 15:05
Güncelleme: 28 Şubat 2022 - 15:11

Ece Erken'in 'FAYYEM' paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla vurularak öldürülmesinin ardından yaşanan Falyalı suikastinin bir bağlantısı olup olmadığı konusu gündeme geldi. Bu konusu ise Ece Erken'in sosyal medya hesabından yazdığı 'FAYYEM' notuyla orta çıktı.

MAGAZİN
28 Şubat 2022 - 15:05
Güncelleme: 28 Şubat 2022 - 15:11
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Ece Erken'in 'FAYYEM' paylaşımı kafaları karıştırdı!
Ünlü sunucu Eece Erken'in bir süre öncce evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı bir silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandığı bilgisi verildi.








19 adrese gerçekleştirilen şafak operasyonunda aralarında tetiği çeken Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklamaya talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 8 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası çok zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medyadan yaptığı bşr paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Eşi ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan güzel sunucu bir sonraki paylaşımıyla kafaları iyice karıştırdı. Ece Erken, paylaşımından 'FAYYEM' yazılı bir notu gösterirken, herkes bu 'FAYYEM' ile neyi kastrediyor sorusunu sormaya başladı. 



Bir çok kişi ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün arrdından yaşanan Falyalı suikasti ile bağlantısı olup olmadığını düşünmeye başlarken 'Fayyem' ifadesi oldukça fazla merak edilmeye başlandı.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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