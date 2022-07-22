MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 11:49

Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis istemi!

Ünlü sunucu Ece Erken'in, katıldığı Bir programda Kerimcan Durmaz hakkında yaptığı yorumlardan dolayı 3 yıla kadar hapsi istendi. Erken, söylediği sözlerin sadece eleştiri olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 11:49
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Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis istemi!


Sunucu Ece Erken, TV kanalından yayınlanan bir programa katılmış ve orada Kerimcan Durmaz hakkında yorumlarda bulunmuştu. Yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen olayda Ece Erken Kerimcan Durmaz için "Adam, adam da demiyeyim" demişti. Daha sonra "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" ifadelerini kullanan Ece Erken için 3 yıl 9 aya kadar hakaret davası açılmıştı.

Ece Erken'in Kerimcan Durmaz eleştirisine 3 yıla kadar hapis



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kerimcan Durmaz'ın vermiş olduğu şikayet dilekçesi sonrası Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldığı ve Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 Şubat 2020 tarihinde katılmış olduğu bir TV kanalının sabah kuşağında yayınlanmış olan programda Kerimcan Durmz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Ece Erken'in daha sonrasında da Instagram hesabı üzerinden 26 Şubat 2020 tarihinde Durmaz'a hakaret içerikli sözler yazdığı da öne sürüldü.

Ece Erken

"Eleştiri yaptım" diyerek suçlamaları reddetti!

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ece Erken, savcılığa verdiği savunmasında Kerimcan Durmaz'a karşı herhangi bir hakaret kastı işlemediğini o dönemlerde Durmaz'on bir uçağın tuvaletinde uygunsuz olarak çekilen videosunun yayınlanması sonrasında tepkisini dile getirdiğini söylediği öğrenildi. Kerimcan Durmaz'ın yapmış olduğu o hareketin Türk örf ve adetleri ile uyuşmamasından dolayı kendisi için şahsi fikrini beyan ettiği ve eleştiri hakkını kullandığını söyleyen Ece Erken, tepkisinin şahıs için değil de yapılan harekete olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Suçun uzlaşma kapsamında olmasında dolayı söz konusu dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği fakat tarafların arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadığının ifade edildiği iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçlamasından 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsinin istendiği aktarıldı.

Kerimcan Durmaz

Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik karar ile gönderilen ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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