Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

ECE İNCEDURSUN KİMDİR?

Sunucu olarak hafızalarda yer edinen Ece İncedursun Kral TV ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Güzel sunucunun hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Ece İncedursun hakkında merak edilenler…1982 doğumlu olan Ece İncedursun İzmir'de dünyaya geldi. Yaşantısını İzmir'de sürdüren güzel sunucu üniversiteyi Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu. Uzun yıllar Vj'lik yapan güzel sunucu belirli bir hayran kitlesine sahiptir. Kral TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Ece İncedursun Türkiye güzellik yarışmasında ise 4.lük unvanına sahiptir. Pek çok başarılı programı imzasını atan Ece İncedursun fiziğiyle de oldukça dikkat çekiyor. Kral TV ile yollarını ayırdıktan sonra magazin programı sunmaya başlayan İncedursun, S’nek tv’de Kampus Dedektifi adlı programı sundu. Üniversitelerde röportaj yapan güzel sunucu bu sayede pek çok farklı üniversiteye konuk oldu.