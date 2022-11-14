Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 07:59

Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Kral TV ekranlarında Vj'lik yaparak adını duyuran Ece İncedursun hem güzelliği hem de güzel diksiyonu ile hafızalarda yer ediniyor. Ece İncedursun kim olduğu, nereli olduğu gibi pek çok konu araştırılıyor. İşte Ece İncedursun hakkında merak edilenler…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 07:59
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Ece İncedursun kimdir, nereli, yaşı kaç? Ece İncedursun biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Sunucu olarak hafızalarda yer edinen Ece İncedursun Kral TV ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor. Güzel sunucunun hayatı hakkında merak edilenler araştırılıyor. İşte Ece İncedursun hakkında merak edilenler…

ECE İNCEDURSUN KİMDİR?

1982 doğumlu olan Ece İncedursun İzmir'de dünyaya geldi. Yaşantısını İzmir'de sürdüren güzel sunucu üniversiteyi Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünde okudu.

Uzun yıllar Vj'lik yapan güzel sunucu belirli bir hayran kitlesine sahiptir. Kral TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Ece İncedursun Türkiye güzellik yarışmasında ise 4.lük unvanına sahiptir. Pek çok başarılı programı imzasını atan Ece İncedursun fiziğiyle de oldukça dikkat çekiyor.

Kral TV ile yollarını ayırdıktan sonra magazin programı sunmaya başlayan İncedursun, S’nek tv’de Kampus Dedektifi adlı programı sundu. Üniversitelerde röportaj yapan güzel sunucu bu sayede pek çok farklı üniversiteye konuk oldu.

Ece İncedursun Kimdir

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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