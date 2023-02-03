Ece Ronay'ı tacizden yargılanan Mehmet Ali Erbil'e hapis şoku! 7 yıl 3 ay hapsi istendi..













MEHMET ALİ ERBİL'E 2 AYRI SUÇTAN 7 YIL 3 AY HAPİS İSTEMİ

TikTok fenomeni Ece Ronay Bilir tarafundna yapılan bir açıklamada Mehmet Ali Erbil'in mesajını ifşa etmiş ve Erbil'in kendisini taciz ettiğini ve tehditler savurduğunu söylemişti. Ece Ronay, daha sonra Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve dava açmıştı. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi bugün söz konusu davayı görmek için toplandı. Davaya sanık Mehmet Ali Erbil ile başvuru sahibi Ece Ronay Bilir katılmadılar. Onları mahkemede avukatları temsil etti.Savcı, Mehmet Ali Erbil'in Ronay'a SMS gönderdiğini ve ona "Bu gece yanında uyumak istiyorum" mesajı göndererek cinsel tacizde bulunduğunu söylerken, sanık Mehmet Ali Erbil'in tehdit ettiği iddiasıyla birlikte toplamda iki taraftan da suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Savcılık mütalaasında, Ece Ronay'ın Erbil'in mesajına olumsuz yanıt vermesinin ardından Mehmet Ali Erbil'in bu kez Ronay'ın onur, haysiyet ve itibarını rencide etmek amacıyla saldırgan bir mesaj gönderdiği belirtildi. Mehmet Ali Erbil, tanık sayılan yardımcısı Nuray Kaya'nın mesajların Kaya tarafından gönderildiğini söylediğini söylese de Kaya, savcılık ifadesinde mesajları Erbil'in gönderdiğini ve Erbil'in talimatıyla mesajları Nuray Kaya'nın yazdığını söyledi. Belirtilen açıklamada, Nuray Kaya'nın mahkemedeki ifadesinin Mehmet Ali Erbil'i suçtan kurtardığı değerlendiriliyor.Bildiride, sanık Mehmet Ali Erbil'in "elektronik iletişim yoluyla cinsel taciz ve sesli veya kısa mesajla hakaret" suçlamasından dolayı 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması istendi. Savcı, aynı zamanda Erbil'in "tehdit" suçlamasından beraatini istedi. Ece Ronay'ın avukatı, yukarıdaki görüşe katıldığını belirterek, sanığın korkutma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Erbil'in avukatı açıklama öncesi savunma için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın erteleme talebini kabul etti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Anadolu Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame içeriğinde, Mehmet Ali Erbil'in gönderdiği mesajların Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarına tecavüz edecek şekilde hakaret içerdiği, bir diğer mesajın ise "tehdit" suçunu yorumladığı belirtildi. . Sanık Mehmet Ali Erbil'in "elektronik iletişim yoluyla cinsel taciz", "yazılı veya görüntülü sesli mesajla hakaret" ve "tehdit" suçlamalarından dolayı 1 yıl 11 ay, 15 gün, 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.