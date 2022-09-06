GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:51

Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!

Mehmet Ali Erbil'i şok eden mahkeme kararı! Erbil'e klibinde oynayan şarkıcı Ece Ronay Bilir'i duruşmalara katılmadığı için taciz ve tehdit etmekten toplam 8 yıl 10 yıl hapis cezası istenen duruşmaya katılmayan Mehmet Ali Erbil'in yerine Erbil'in kardeşi Mustafa Erbil ve yardımcısı tanık olarak dinlendi.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:51
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Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!


Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya her iki tarafın avukatları katıldı. Mehmet Ali Erbil'in avukatı, müvekkilinin sabah yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı duruşmaya katılamadığı bilgisini verirken müşteki Ece Ronay Bilir'in duruşmaya katılmadığı söylendi.

Mehmet Ali Erbil



Erbil'in kardeşi Mustafa Erbil, duruşmada tanık olarak dinlendi. Şikayetçi ile kardeşi arasında geçen telefon görüşmesine tanık olduğunu söyleyen Erbil, kardeşinin davet aldığını duyduğunu, ona yerin uzak olduğunu ve şoförle gitmesi gerektiğini söylediğini belirterek konuyla ilgili başka bir bilgi ya da görgüsünün olmadığını söylediği öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirilme kararı!

Hakim duruşmayı erteledi ve yazılı özrü olmamasına rağmen sanık Mehmet Ali Erbil'in zorla götürülmesi ve Ece Ronay Bilir'in şu anki adresine bir tebligat gönderilmesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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