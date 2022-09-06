Ece Ronay'ın açtığı davada mahkeme katılmayan Mehmet Ali Erbil hakkında şok eden karar!

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya her iki tarafın avukatları katıldı. Mehmet Ali Erbil'in avukatı, müvekkilinin sabah yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı duruşmaya katılamadığı bilgisini verirken müşteki Ece Ronay Bilir'in duruşmaya katılmadığı söylendi.
Erbil'in kardeşi Mustafa Erbil, duruşmada tanık olarak dinlendi. Şikayetçi ile kardeşi arasında geçen telefon görüşmesine tanık olduğunu söyleyen Erbil, kardeşinin davet aldığını duyduğunu, ona yerin uzak olduğunu ve şoförle gitmesi gerektiğini söylediğini belirterek konuyla ilgili başka bir bilgi ya da görgüsünün olmadığını söylediği öğrenildi.