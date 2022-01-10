Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!

Tiktok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda bir klip çekmiş ve klibinde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i oynatmıştı. Klip çekimleri sonrası Mehmet Ali Erbil tarafından kendisine atılan mesajları ifşa eden Ece Ronay, ünlü şovmenden hem taciz hem de hakaret suçlamalarıyla şikayetçi olmuştu.
Bir süre gündemi meşgul eden bu polemikler sonrası Ece Ronay, taciz iddialarından sonra uzun süredir hayatında olan nişanlısı Mehmet Bilir'den ayrılmıştı. Daha sonra araları düzelen iki sevgiliden Ece Ronay, Bilir'den hamile olduğunu açıklamıştı.
2.5 aylık hamile olan Ece Ronay, bebeğinin babası Mehmet Bilir ile aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
Yaz aylarında büyük bir düğün organizasyonu planlayan çiftin mutlulukları ise paylaştıkları düğün fotoğraflarında yüzlerinde okunuyordu.
Bir süre gündemi meşgul eden bu polemikler sonrası Ece Ronay, taciz iddialarından sonra uzun süredir hayatında olan nişanlısı Mehmet Bilir'den ayrılmıştı. Daha sonra araları düzelen iki sevgiliden Ece Ronay, Bilir'den hamile olduğunu açıklamıştı.
2.5 aylık hamile olan Ece Ronay, bebeğinin babası Mehmet Bilir ile aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
Yaz aylarında büyük bir düğün organizasyonu planlayan çiftin mutlulukları ise paylaştıkları düğün fotoğraflarında yüzlerinde okunuyordu.