MAGAZİN
10 Ocak 2022 - 15:14

Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!

Bir ara Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemikle sürekli gündemde yer alan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, uzun süredir hayatında olan nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi.

MAGAZİN
10 Ocak 2022 - 15:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ece Ronay'ın en mutlu günü: Nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi!
Tiktok fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda bir klip çekmiş ve klibinde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i oynatmıştı. Klip çekimleri sonrası Mehmet Ali Erbil tarafından kendisine atılan mesajları ifşa eden Ece Ronay, ünlü şovmenden hem taciz hem de hakaret suçlamalarıyla şikayetçi olmuştu.







Bir süre gündemi meşgul eden bu polemikler sonrası Ece Ronay, taciz iddialarından sonra uzun süredir hayatında olan nişanlısı Mehmet Bilir'den ayrılmıştı. Daha sonra araları düzelen iki sevgiliden Ece Ronay, Bilir'den hamile olduğunu açıklamıştı.


2.5 aylık hamile olan Ece Ronay, bebeğinin babası Mehmet Bilir ile aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle dünya evine girdi.


Yaz aylarında büyük bir düğün organizasyonu planlayan çiftin mutlulukları ise paylaştıkları düğün fotoğraflarında yüzlerinde okunuyordu.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Eski eşin kardeşinden Acun Ilıcalı'ya tam destek!
Eski eşin kardeşinden Acun Ilıcalı'ya tam destek!
Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..
Bomba iddia! Pınar Deniz Disney Plus ile anlaşıyor..
Son Haberler
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
DSÖ'den Deltacron açıklaması
DSÖ'den Deltacron açıklaması
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı
İstanbul'da PKK'ya üye 2 kritik isim operasyonla yakalandı
'Geçinemiyoruz' diyen emekli vekillere zam teklifi yeniden Meclis'te!
'Geçinemiyoruz' diyen emekli vekillere zam teklifi yeniden Meclis'te!
Ekmek ve sigara satışları zincir marketlerden geri alınıyor!
Ekmek ve sigara satışları zincir marketlerden geri alınıyor!
Ece Üner'in Kovid testi pozitif çıktı!
Ece Üner'in Kovid testi pozitif çıktı!
Lise öğrencisine sınıf ortasında dayak
Lise öğrencisine sınıf ortasında dayak
Eski eşin kardeşinden Acun Ilıcalı'ya tam destek!
Eski eşin kardeşinden Acun Ilıcalı'ya tam destek!
Omicron varyantı yenilendi! Kıbrıs, Deltacron alarmı verdi
Omicron varyantı yenilendi! Kıbrıs, Deltacron alarmı verdi
Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastane yatırıldı
Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastane yatırıldı