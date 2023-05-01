Ece Sükan Çağatay Ulusoy hakkında ilk kez konuştu! 14 yaş farklı ilişki için sessizliğini bozdu







ECE SÜKAN İDDİALAR HAKKINDA KONUŞTU











Son zamanlarda magazin dünyasını meşgul eden Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan aşkı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 14 yaş büyük Ece Sükan'ın, yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Duygu Sarışın ile yollarını ayıran Çağatay Ulusoy'un, Ece Sükan ile yakınlaşması bu iddiaları daha da güçlendirmişti.İkilinin arife akşamı Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu ile birlikte eğlence mekanında görüntülenmesi, aşk iddialarını iyice körüklemişti. Fakat Ece Sükan, magazin basınının bu iddialarını ilk kez yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.Bir partide karşılaştığı gazeteciye iddialar hakkında konuşan Ece Sükan, Çağatay Ulusoy'un kendisiyle sadece arkadaş olduğunu söyledi. İkili, bir projede birlikte yer aldıkları için son dönemde sık sık görüştüklerini belirtti. Ece Sükan, aşk iddialarının sadece yakın arkadaşlıklarına dayandığını açıkça ifade etti. Gazetecinin "Peki ilişkinin adını koymamıştınız belki de?" şeklindeki sorusuna da net bir cevap veren Ece Sükan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Öte yandan, Çağatay Ulusoy da daha önce yaptığı açıklamalarda, Ece Sükan ile sadece yakın arkadaş olduklarını ve aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Bu açıklamalarla birlikte, Çağatay Ulusoy ve Ece Sükan arasındaki aşk iddiaları da son noktaya konulmuş oldu. Yakışıklı oyuncunun hayranları ise merakla, Çağatay Ulusoy'un yeni bir ilişkiye başlayıp başlamayacağını ve kiminle birlikte olacağını beklemeye başladı.