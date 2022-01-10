MEDYA
10 Ocak 2022 - 00:45

Ece Üner'in Kovid testi pozitif çıktı!

Gazeteci ve aynı zamanda program sunucusu Ece Üner, koronavirüse yakalandı. Üner, sosyal medya hesabından kovid-19 testinin pozitif çıktığının duyurdu.

MEDYA
10 Ocak 2022 - 00:45
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Ece Üner'in Kovid testi pozitif çıktı!
Son günlerde artan koronavirüs vakaları uzmanları endişeye sokarken Omicron varyantı ile vaka sayıları 70 binlere kadar dayandı. Toplumun çok yakından tanıdığı kişilerde koronavirüse yakalandıklarına dair açıklamaları arka arkaya geliyor.







Bunlardan biri de gazeteci ve aynı zamanda ekranların sevilen haber sunucusu Ece Üner oldu.  de virüse yakalandı. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Kovid-19 test sonucunun pozitif olarak çıktığını duyurdu.


Test sonucunu paylaşan Ece Üner, paylaşımında Kovid test sonucunun pozitif çıktığını belirterek herkese 'sağlığınızın kıymetini bilin' diye seslendi.

 
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