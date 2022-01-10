Ece Üner'in Kovid testi pozitif çıktı!

Son günlerde artan koronavirüs vakaları uzmanları endişeye sokarken Omicron varyantı ile vaka sayıları 70 binlere kadar dayandı. Toplumun çok yakından tanıdığı kişilerde koronavirüse yakalandıklarına dair açıklamaları arka arkaya geliyor.
Bunlardan biri de gazeteci ve aynı zamanda ekranların sevilen haber sunucusu Ece Üner oldu. de virüse yakalandı. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Kovid-19 test sonucunun pozitif olarak çıktığını duyurdu.
Test sonucunu paylaşan Ece Üner, paylaşımında Kovid test sonucunun pozitif çıktığını belirterek herkese 'sağlığınızın kıymetini bilin' diye seslendi.
Bunlardan biri de gazeteci ve aynı zamanda ekranların sevilen haber sunucusu Ece Üner oldu. de virüse yakalandı. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Kovid-19 test sonucunun pozitif olarak çıktığını duyurdu.
Test sonucunu paylaşan Ece Üner, paylaşımında Kovid test sonucunun pozitif çıktığını belirterek herkese 'sağlığınızın kıymetini bilin' diye seslendi.