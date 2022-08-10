Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? Ecem Erkek biyografisi

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile adından bahsettiren Ecem Erkek birçok kişinin ilgisini çekti. Sevilen oyuncu Ecem Erkek, sık sık gündeme gelirken kim olduğu ile alakalı sorularda araştırılmaya başlandı. Ecem Erkek kimdir? Sevilen oyuncu Ecem Erkek hakkında merak edilenler haberimizde Ecem Erkek kimdir? 1989 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ecem Erkek, eğitim hayatını 2006 yılında liseden mezun olmasının ardından, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk üzerine eğitim almak isteyen Ecem Erkek, 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır. Televizyon ekranlarına 2017 yılında giriş yapan Erkek, Hayat Sırları dizisiyle beraber ismini duyururken şimdilerde ise Show TV ekranlarına Güldür Güldür Show programında Naime karakterine hayat vermektedir.