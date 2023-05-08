GÜNDEM
08 Mayıs 2023 - 13:11

Ecevit hükümetinin bakanlarından Kemal Derviş, hayata gözlerini yumdu!

Eski ekonomi bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. Derviş, hayata gözlerini yumduğunda 74 yaşındaydı. 2001'den 2002'ye kadar Derviş, Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye'nin Ekonomi Bakanıydı.

GÜNDEM
08 Mayıs 2023 - 13:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ecevit hükümetinin bakanlarından Kemal Derviş, hayata gözlerini yumdu!


Bülent Ecvevit hükümetinde eski milletvekili ve aynın zamanda da Ekonomiden sorumlu bakan olarak görevler alan Kemal Derviş hayatını kaybetti. Bir dönem BM Genel Sekreteri olarak görev yapan Derviş 74 yaşındaydı.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş hayatını kaybetti

Kemal Derviş, Türk iktisatçı, siyasetçi ve aynı zamanda da eski Birleşmiş Milletler yetkilisidir. 10 Ocak 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Derviş, London School of Economics'ten lisans, Princeton Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANIYDI



Derviş, 2005'ten 2009'a kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) uluslararası alanda tanınan bir başkanıydı ve özellikle gelişen ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşviki adına politikalar uyguluyordu. 2001-2002 yıllarının arasında Bülent Ecevit hükümeti döneminde Türkiye ekonomi Bakanlığının başına getirilen Kemal Derviş, Türkiye'nin iç ve dış politikasının araştırma ve analizine odaklanmış olan düşünce kuruluşu İstanbul Politikalar Merkezi'nin kuruluşuna katkılar verdi.

Kemal Derviş, Ekonomik kalkınmayla birlikte küreselleşme ve demokrasi üzerine çok sayıda kitaplar ve aynı zamanda da makaleler kaleme almıştır.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ