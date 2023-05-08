Ecevit hükümetinin bakanlarından Kemal Derviş, hayata gözlerini yumdu!

Bülent Ecvevit hükümetinde eski milletvekili ve aynın zamanda da Ekonomiden sorumlu bakan olarak görevler alan Kemal Derviş hayatını kaybetti. Bir dönem BM Genel Sekreteri olarak görev yapan Derviş 74 yaşındaydı.
KEMAL DERVİŞ KİMDİR?
EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANIYDI
Derviş, 2005'ten 2009'a kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) uluslararası alanda tanınan bir başkanıydı ve özellikle gelişen ülkelerin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı teşviki adına politikalar uyguluyordu. 2001-2002 yıllarının arasında Bülent Ecevit hükümeti döneminde Türkiye ekonomi Bakanlığının başına getirilen Kemal Derviş, Türkiye'nin iç ve dış politikasının araştırma ve analizine odaklanmış olan düşünce kuruluşu İstanbul Politikalar Merkezi'nin kuruluşuna katkılar verdi. Kemal Derviş, Ekonomik kalkınmayla birlikte küreselleşme ve demokrasi üzerine çok sayıda kitaplar ve aynı zamanda da makaleler kaleme almıştır.