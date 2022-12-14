SPOR
14 Aralık 2022 - 19:09

Eczacıbaşı Dynavit, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...

Temsilcimiz, Dünya Şampiyonası ilk maçında Brezilya ekibi Dentil Praia'ya set vermedi ve sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

SPOR
14 Aralık 2022 - 19:09
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Eczacıbaşı Dynavit, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı...

Bu sezon Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası, bugün start aldı. Geçtiğimiz sezon FIVB CEV Cup'ta mutlu sona ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ilk maçında Dentil Praia'ya ile Antalya'da karşı karşıya geldi. İlk seti dominant oyunuyla 25-14 kazanan temsilcimiz, sonraki setlerde de rakibine 25-15 ve 25-18 ile üstünlük sağlayarak Brezilya ekibini oyun içine çok sokmadı ve turnuvanın ilk maçında rahat bir galibiyet aldı. Turuncu beyazlı ekipte Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, grubun ikinci maçında Prosecco Doc Imoco Conegliano ile cuma günü karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon çıktığı resmi maçlarda henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde çıktığı 10 maçı da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, geçtiğimiz hafta FIVB CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçını da firesiz geçmişti. Ferhat Akbaş ve öğrencileri, sezonun şu anda en formda takımlardan biri.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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