Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü oldu...













Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, yarı finalde Imoco Volley Conegliano'ya kaybeden Gerdau Minas ile üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Maçı 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21 ile 3-1 kazandı ve podyumda yerini aldı. Ferhat Akbaş ve öğrencileri, beşinci kez FIVB Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandı. 2015 ve 2016 yıllarında mutlu sona ulaşan Turuncu Siyahlılar, 2019'da FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Temsilcimiz, 2018 yılından sonra bu sene de bronz madalyanın sahibi oldu. Eczacıbaşı'nda kaptan Tijana Boskovic, 32 sayıyla maça damga vurdu. Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, Gerdau Minas galibiyeti sonrası "Zirveye yakınız ama henüz zirvede değiliz. Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki bu bronz madalya, bize dünyanın zirvesinde olmak için daha yapacak çok şeyimiz olduğunu gösterdi. Daha çok çalışmalı, oyunumuzu geliştirmeli" açıklamalarında bulundu.İstanbul ekibi Eczacıbaşı, bu sezon ligde ve Avrupa'da namağlup ilerliyor.