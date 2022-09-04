SPOR
04 Eylül 2022 - 17:27

Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'da hazırlık kampına gidiyor

2022-2023 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan'ın Osijek şehrinde hazırlık kampına gidecek.

SPOR
04 Eylül 2022 - 17:27
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Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan’da hazırlık kampına gidiyor


Eczacıbaşı Dynavit kadrosunda yer alan ve altyapısında yetiştirdiği genç oyuncularıyla çalışmalarını hızlandıran Eczacıbaşı Dynavit, Hırvatistan Milli Takımıyla ikili kampa girecek.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı'nın ve bununla birlikte Hırvatistan Milli Takımı'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, “Milli takımda olmayıp antrenmanlara sürmekte olan oyuncularımızla, altyapıdaki genç takım oyuncularımızın kaynaşması ve sezon öncesi yüklemelerimizi tamamlamak adına bizim açımızdan önemli bir hazırlık olacak. Hırvatistan'ın Osijek şehrinde kampımızı gerçekleştireceğiz. Makedonya'da U19 Milli Takımı'nda yer alan altyapı sporcularımızı da Hırvatistan'a getirerek, hem A Takım bunun yanı sıra altyapı sporcularımızı gözlemlemiş olacağız.



Benim Hırvatistan Milli Takımı'ndaki görevim sebebiyle iki takımı da beraber gözleme ve çalıştırma fırsatı yakalayabileceğim için ayrıca mutluyum. Aynı şekilde İstanbul'a bir hafta sonra Hırvat Milli Takımı'nı getirerek, yapacağımız hazırlık maçlarıyla iki takımı da hazırlayacağız” diyerek kamp öncesi görüşlerini aktardı. Eczacıbaşı Dynavit, 4 Eylül Pazar günü Osijek'e doğru yola çıkacak.

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