Eczacıbaşı'nın yıldızı Tijana Boskovic'e övgüler yağmaya devam ediyor

Dominikli voleybolcu Gaila Gonzalez, Eczacıbaşı'nın yıldız pasör çaprazı Tijana Boskovic hakkında övgü dolu sözler söyledi. Gonzalez, 2021 yazında ülkemize trasnferini yapmış ve Mert Grup Sigorta formasını terletmişti. Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Türkiye'de rakip olduğun en iyi üç oyuncuyu sayabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Bir numara Boskovic. O çok iyi. Gabi'yi ikinci sıraya yazarım. Üçüncü de Arina Fedorovtseva olur. O çok genç bir oyuncu ama şimdiden çok havalı. Büyük bir yıldız olmak için her şeye sahip. Türkiye ve Rusya Ligi arasında pek bir fark yok. Evet, Türkiye'de daha güçlü yabancılar var ama Rusya'da da birçok mükemmel oyuncu var. Hatta Rusya benim için hâlâ çok zor çünkü bloklar Türkiye'den daha yüksek.''