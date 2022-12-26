SPOR
26 Aralık 2022 - 18:06

Eczacıbaşı'nın yıldızı Tijana Boskovic'e övgüler yağmaya devam ediyor

Dominikli voleybolcu Gaila Gonzalez, Eczacıbaşı'nın yıldız pasör çaprazı Tijana Boskovic hakkında övgü dolu sözler söyledi.

SPOR
26 Aralık 2022 - 18:06
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Eczacıbaşı'nın yıldızı Tijana Boskovic'e övgüler yağmaya devam ediyor


Dominikli voleybolcu Gaila Gonzalez, Eczacıbaşı'nın yıldız pasör çaprazı Tijana Boskovic hakkında övgü dolu sözler söyledi. Gonzalez, 2021 yazında ülkemize trasnferini yapmış ve Mert Grup Sigorta formasını terletmişti.

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Türkiye'de rakip olduğun en iyi üç oyuncuyu sayabilir misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Bir numara Boskovic. O çok iyi. Gabi'yi ikinci sıraya yazarım. Üçüncü de Arina Fedorovtseva olur. O çok genç bir oyuncu ama şimdiden çok havalı. Büyük bir yıldız olmak için her şeye sahip. Türkiye ve Rusya Ligi arasında pek bir fark yok. Evet, Türkiye'de daha güçlü yabancılar var ama Rusya'da da birçok mükemmel oyuncu var. Hatta Rusya benim için hâlâ çok zor çünkü bloklar Türkiye'den daha yüksek.''

Tijana Boskovic kimdir?

1997 Sırbistan doğumlu Tijana Boskovic, 2015'ten beri ülkemizde Eczacıbaşı forması giyiyor. Boskovic, Sırbistan ile 2017 FIVB Dünya Grand Prix'te bronz madalya kazanırken, Sırp sporcu En İyi Pasör Çaprazı ödülünün sahibi olmuştu. Bošković Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa'da 2017 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Bošković, Sırbistan Olimpiyat Komitesi'nin 2017 Yılın Genç Sporcusu ödülünün de sahibi oldu. 2017, 2018, 2019 senelerinde üst üste CEV tarafından Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi. Sırp voleybolcu 2018 ve 2022'de Eczacıbaşı'yla CEV Kupası'nı kazandı ve 2018'de turnuvanın En İyi Oyuncu ödülüne layık görüldü. Sırp oyuncu geçtiğimiz yaz Sırbistan ile dünya şampiyonu oldu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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