Eczaneden ilaç alacaklar dikkat! Bu ilaç için 700 TL fark ödemek zorunda kalabilirsiniz!







900 liralık ilacın 700 lirasını vatandaş ödüyor







İlaçlara yeni zamlar gelecek

Türkiye’de son aylarda ilaç yaşanmaya başladı. İlaçlar için Euro kurunun 8 liraya sabitlenmesi nedeniyle birçok ilaca ulaşım zorlaştı. Hastalar tedavileri için ilaçlarını zor da olsa buluyor ancak sonrasında fark ödemesi nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in özel haberine göre, eczanelerde raf fiyatı 900 TL olan bir ilacın SGK yalnızca 200 TL’sini karşılıyor. Vatandaşların bu ilaca ulaşması için 700 lirayı cebinden karşılaması gerekiyor. Yani göz rahatsızlığı için göz damlası kullanmak isteyen bir vatandaş, ilaç SGK kapsamında olduğu halde 700 lira ilaç parası ödüyor.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun böyle bir uygulamaya başvurmasının nedeninin ise yerli bir firma tarafından üretilen Ocurin adlı ilaç oluyor. Bu ilaç eczanelerde 292 TL’ye satılıyor. SGK ise göz damlalarında bu ilacın raf fiyatını baz alarak yalnızca bu kadarlık bölümünü karşılıyor. Orucin adlı ilaçla fiyatı 900 TL olan ilacın arasında yardımcı madde farkı bulunuyor. Hasta Orucin adlı ilacı bulamadığında muadili olan yüksek fiyatlı olana yöneliyor ancak bu sefer de 700 liralık fark ödemesiyle karşılaşıyor.İlaç fiyatlarına ilişkin konuşan bir eczacı, hastaların bu konuda büyük bir mağduriyet yaşadığını, raporlu ilaçlarını satın almaya gelen ve fark ödemesinden haberi olmayan vatandaşların farkı ödeyemedikleri için ilacı almaktan vazgeçerek evine döndüklerini söyledi. Ancak gözlerde gözyaşı üretiminin durması nedeniyle hastaların bu ilacı kullanması gerekiyor. hastalar bu ilaca erişemedikleri için tek dozluk ilaçlara yöneliyor. Eczacı, dolar kurunda meydana gelen artışlar nedeniyle ilerleyen günlerde ilaç fiyatlarının daha da artacağını ifade etti. Öte yandan birçok ilaç için de fiyat farkı sorunu yaşanıyor. Doktorlarının yazdıkları raporlu ilaçları almak için eczaneye giden vatandaşlar yüksek fiyat farkı nedeniyle tedavilerinden dahi vazgeçmek durumunda kalıyor.