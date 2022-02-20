MAGAZİN
20 Şubat 2022 - 12:32

Eda Ece'den sevgilisi hakkında olay itiraf!

Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili olay bir itirafta bulundu.

MAGAZİN
20 Şubat 2022 - 12:32
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Eda Ece'den sevgilisi hakkında olay itiraf!
TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler'de görüntülendi. Dizinin Ender karakterini oynayan Şevval Sam ile bir mekandan çıkan Eda Ece, dışarda kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.








Bir süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile haklarında çıkan ayrılık haberleri ile ilgili konuşan Eda Ece, olay bir itirafta bulundu. Buğrahan ile ilişkisinin çok güzel gittiğini söyleyen Eda Ece, bazen sevgilisine sinirlenince onu takipten çıktığını, siniri geçince geri takip ettiğini söyledi.



Her takipten çıktığında herkesin aklına ayrılık fikri yerleştiği için artık böyle bir hamle yapmadığını belirten Eda Ece, gazetecilerle konuştuktan sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.
EDİTOR
Elvan
Elvan
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