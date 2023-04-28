Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar













GELİNLİK İLE DÜĞÜÜN YAPILACAĞI MEKAN HAZIR

4 yıldır birliktelik yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 20 Haziran'da nikah masasına oturararak ilişkilerini resmileştirmeye karar verdiler. Evlilik öncesi önemli bir adım adan çift, dün akşam aileleri arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.Instagram'da 7.2 milyon takipçisi ile nişan karesini paylaşan Eda Ece'nin şıklığı görenleri hayrete düşürdü. Nişanı için sade beyaz tulum giyen oyuncu, yine sade bir makyajla ve doğal topuzuyla stilini tamamladı.Fotoğrafın paylaşılmasının ardından ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.Dört yıldır birlikte olan çift hazırlıklara başlarken düğünlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çift, 20 Haziran'da İstanbul'da bir sahil otelinde nikah masasına oturuyor.Ünlü oyuncu Eda Ece, düğün için gelinlik tercihini Hollywood yıldızları ile çalışan tasarımcı Zuhair Murad’dan yana kullandı.