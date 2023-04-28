MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 10:16

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, uzun zamandır devam eden ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi. Ünlü oyuncuyla milli basketbolcu evlilikleri için önemli bir adım attılar ve aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandılar.

MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 10:16
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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar


4 yıldır birliktelik yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, 20 Haziran'da nikah masasına oturararak ilişkilerini resmileştirmeye karar verdiler. Evlilik öncesi önemli bir adım adan çift, dün akşam aileleri arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar



Instagram'da 7.2 milyon takipçisi ile nişan karesini paylaşan Eda Ece'nin şıklığı görenleri hayrete düşürdü. Nişanı için sade beyaz tulum giyen oyuncu, yine sade bir makyajla ve doğal topuzuyla stilini tamamladı. 

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar

GELİNLİK İLE DÜĞÜÜN YAPILACAĞI MEKAN HAZIR

Dört yıldır birlikte olan çift hazırlıklara başlarken düğünlerinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çift, 20 Haziran'da İstanbul'da bir sahil otelinde nikah masasına oturuyor.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar

Ünlü oyuncu Eda Ece, düğün için gelinlik tercihini Hollywood yıldızları ile çalışan tasarımcı Zuhair Murad’dan yana kullandı. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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