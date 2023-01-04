Eda Taşpınar’ın paylaşımı mahkemeye taşınmıştı otelden açıklama geldi







Konu mahkemeye taşınmıştı







Ünlü modacı Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde yeni yıl mesajında camide çekilmiş bir fotoğrafı ile paylaşmıştı. Gelen tepkiler üzerine yaptığı paylaşımı bir kaç saat içinde silmiş olsada ünlü ismin paylaşımı tartışmalar çıkmasına engel olamadı.Eda Taşpınar paylaşımı kaldırsa da herhangi bir özür yada açıklama yapmamıştı. Ünlü isim sessizliğini korurken yaptığı paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü isim yaptığı paylaşım için ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ gerekçesiyle savcılığa ifadeye çağırıldı. Savunmasında ‘korktuğum için kaldırdım. İçerisinin ibadethane olduğunu bilmiyordum. Kimse de beni uyarmadı.’ Diyerek savunma yaptı.Eda Taşpınar o fotoğrafı Sultanahmet’te bulunan Four Seasons Hotel’in mescidin de çekmiş. Çıkan tartışmaların ardından Otel yönetimi açıklama yaptı. Otel müdürü Serap Akkuş açıklamasında :’Otelimizde yer alan ve kadim tarihimizin değerlerinden olan mescidimizde bir ziyaretçinin yaptığı çekim ve paylaşım herkes kadar bizi de derinden yaraladı. Bilgimiz dışında gerçekleşen bu çekim ve dini değerlerimize uygun olmayan bu durumu tasvip etmediğimizi ve bilgimiz dışında onaylanmadan yapıldığının bilinmesini istiyoruz.’ Diyerek yaptığı açıklama ile Eda Taşpınar’ın yaptığı çekimden ve paylaşımdan haberdar olmadıklarını dile getirdi.