MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 14:26

Eda Taşpınar paylaşımları ile olay yaratıyor! Sosyetik güzelin sevgilisi ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü...

Soyetenin tanınan isimlerinden alan Eda Taşpınar sosyal medyayı salladı! Eda Taşpınar sevgili ile fotoğrafı olay yarattı. İddalı paylaşımlarda bulunan Eda Taşpınar yine dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 14:26
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Eda Taşpınar paylaşımları ile olay yaratıyor! Sosyetik güzelin sevgilisi ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü...


Sevgilisi ile birlikte tatil yapan sosyetik güzel iddalı paylaşımlarda bulunuyordu. Son olarak sevgilisi ile verdiği poz olay oldu. Gögüslerini sevgilisinin kafasına dayayarak poz veren Eda Taşpınar'ın dekolteside oldukça dikkat çekti. Sosyal medyada ilgi gören fotoğaraf beğeni yağmuruna tutuldu.
Eda Taşpınarın sevgilisi ile pozu olay yarattı

Göğüslerini sevgilisinin suratına dayayıp poz verdi

Yunanistan Mykonos'ta tatil yapan sosyetenin güzeli Eda taşpınar tatil boyunca sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Sevgilisi ile attığı fotoğraf ise dudak uçuklattı. Sevgilisinin kafasına göğüslerini dayayan ünlü sosyetik güzel bi yandan da dekoltesi ile konuşuldu. Sosyal medya da paylaşılan resime beğeni yağdı.
Eda Taşpınar'dan cesur pozlar



EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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