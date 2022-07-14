Sevgilisi ile birlikte tatil yapan sosyetik güzel iddalı paylaşımlarda bulunuyordu. Son olarak sevgilisi ile verdiği poz olay oldu. Gögüslerini sevgilisinin kafasına dayayarak poz veren Eda Taşpınar'ın dekolteside oldukça dikkat çekti. Sosyal medyada ilgi gören fotoğaraf beğeni yağmuruna tutuldu.
MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 14:26
Eda Taşpınar paylaşımları ile olay yaratıyor! Sosyetik güzelin sevgilisi ile yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü...
Soyetenin tanınan isimlerinden alan Eda Taşpınar sosyal medyayı salladı! Eda Taşpınar sevgili ile fotoğrafı olay yarattı. İddalı paylaşımlarda bulunan Eda Taşpınar yine dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
MAGAZİN
14 Temmuz 2022 - 14:26