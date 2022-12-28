Edin Visca omzundan sakatlık geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı







Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Aynı kolundan ikinci sakatlık







Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadele 2-1 devam ederken Trabzonsporlu Edin Visca 48. dakikada Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Omzunun üzerine düşen 32 yaşındaki Bosnalı oyuncu, kenar yönetimine değişiklik istediğinin işaretini yaptı. Sağlık ekiplerinin sahaya girmesinin ardından deneyimli oyuncunun durumu kontrol edildi. Sağlık ekipleri de Trabzonspor yedek kulübesine aynı şekilde işaret verdi.Kolu hemen sargıya alınan Visca, kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deneyimli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.Visca, ligin 2. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor maçında aynı kolundan sakatlanmıştı. 44. dakikada yerde kalan Visca'nın sol kolunda kırık oluşmuştu. Sakatlığı nedeniyle 4 ay kadar sahalardan uzak kalan futbolcu, ligin 15. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında sahalara geri dönmüştü. Visca, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist yapma başarısı gösterdi. TFF Süper Kupa maçında Sivasspor karşısında 2 asist yapma başarısı gösteren oyuncu, diğer asistinin ligin ilk haftasında oynanan İstanbulspor maçında yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun henüz golü bulunmuyor.