SPOR
28 Aralık 2022 - 22:00

Edin Visca omzundan sakatlık geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta omzundan sakatlanan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deneyimli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

SPOR
28 Aralık 2022 - 22:00
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Edin Visca omzundan sakatlık geçirdi, ambulansla hastaneye kaldırıldı


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaştı. Mücadele 2-1 devam ederken Trabzonsporlu Edin Visca 48. dakikada Fatih Karagümrüklü Levent Mercan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Omzunun üzerine düşen 32 yaşındaki Bosnalı oyuncu, kenar yönetimine değişiklik istediğinin işaretini yaptı. Sağlık ekiplerinin sahaya girmesinin ardından deneyimli oyuncunun durumu kontrol edildi. Sağlık ekipleri de Trabzonspor yedek kulübesine aynı şekilde işaret verdi.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kolu hemen sargıya alınan Visca, kontrollerinin yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Deneyimli oyuncunun sahalara ne zaman döneceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Aynı kolundan ikinci sakatlık



Visca, ligin 2. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan Atakaş Hatayspor maçında aynı kolundan sakatlanmıştı. 44. dakikada yerde kalan Visca'nın sol kolunda kırık oluşmuştu. Sakatlığı nedeniyle 4 ay kadar sahalardan uzak kalan futbolcu, ligin 15. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe karşılaşmasında sahalara geri dönmüştü.

 

Visca, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 3 asist yapma başarısı gösterdi. TFF Süper Kupa maçında Sivasspor karşısında 2 asist yapma başarısı gösteren oyuncu, diğer asistinin ligin ilk haftasında oynanan İstanbulspor maçında yapmıştı. Tecrübeli futbolcunun henüz golü bulunmuyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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