GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 16:34

Edirne'de beyaz altın çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun çekilmesi ile birlikte biçerdöverler yoğun hasat mesaisi için tarlalara girmeye başladı.

GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 16:34
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Edirne’de beyaz altın çeltik hasadı başladı

Türkiye'nin çeltik (pirinç) ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Edirne'de başladı. Kentte ‘beyaz altın' şeklinde de bilinen çeltik tava hazırlanması, su verilmesi, çeltik tohumu ve gübre ekimiyle uzun bir yetiştirme sürecinin ardından başaklara doldu ve biçerdöverler tarlara girdi. Verimli bir hasat geçireceklerini söyleyen Mert Arabacı, “Bu gün hasadımız başladı. Verimler iyi gözüküyor şuan dönüm başına 800, 900 kilogram bekliyoruz. Taneler dolgun herkese bereketli olur” dedi.

“Çeltik tanelerimizde boş yok”

Çeltiklerin bu sene yüz güldürdüğünü vurgulayan İlyas Sözer, çeltik tanelerinde boş olmadığını söyledi. Sözer, çeltiğin çocuk gibi olduğunu belirterek, “Dönüm başına 750-800 kilogram bekliyoruz. Makine girdi hasada başladık. Çocuk gibi uğraş ister, her an içindesin. Bu sene verimler bizi mutlu etti. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Tanelere baktığımızda dolgun ve kilo çekiyor” ifadelerini kullandı. Ramazan Bozdemir ise bereketli bir hasat olması temennisinde bulundu.

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