Edirne’de kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı...













Edinilen bilgilere göre olay, Edirne'nin Araplar Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S'nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahalede bulunan işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Kavgaya tabi tutulan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı.