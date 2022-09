Edirne esnafına Bulgarlardan sonra öğrenci dopingi

40 bin civarında öğrenci kontenjanına sahip Trakya Üniversitesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı 19 Eylül 2022 Pazartesi günü başlıyor. Barınma sorununu halleden öğrenciler, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için çarşı ve pazarın yolunu tutarken, yaşanan hareketlilik ise esnafı memnun ediyor.Edirne'ye gelen 40 bin civarında üniversite öğrencisi aileleriyle birlikte kentteki esnaftan alışveriş yapıyor ve yemek yiyor. Edirne'de yaz sezonunda gurbetçi ve Bulgar turist yoğunluğunun ardından şimdi ise yaklaşan eğitim öğretim dönemi öncesi yaşanan öğrenci hareketliliği esnafa can suyu oluyor.Esnaf Levent Yaçı, “Yaz sezonunu çok güzel geçirdik. Ama gurbetçiler olsun ancak Bulgar vatandaşlar olsun işlerimiz iyi gitti. Esnaf olarak bu tablodan çok memnun kaldık. Pazartesi günü üniversite öğrencileri için eğitim öğretim yılı başlıyor. Kimisi ailesiyle geliyor kimisi yalnız geliyor. Çoğunlukla aileleriyle geldikleri için esnafa can suyu oluyorlar. Biz Edirne esnafı olarak hazırız. Onların gelmesini dört gözle bekliyoruz. İnşallah bu sezonu da güzel atlatacağız. Önceden gelen öğrenciler de var. Çok belirgin olmasa da bu yoğunluğu Pazartesi'den sonra daha da hissedeceğiz. Herkesi bekliyoruz” dedi.Üniversite öğrencisi Zeynep Sultan Alataş, “Buraya 1 hafta önceden geldim. Pazartesi günü okullar açılacak. Onun için sabırsızlıkla bekliyorum. Birkaç alışverişe çıktım. Hem kırtasiye bunun yanı sıra normal kişisel ihtiyaçlarımı karşılamak için çarşıya çıktım. Esnaflardan çok memnunum. Öğrencilere kucak açtılar bizleri çok iyi karşıladılar. İndirimlerini de esirgemiyorlar. O konuda da şanslı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.Üniversite öğrencisi Melike Koçal, “Eksiklerimizi tamamlayabilmek için birkaç gün erken geldik. Pazara indik. Alışveriş yapıyoruz. Edirne iyi bir şehir tarihi ve üniversitesi de güzel Edirne'yi seviyorum. Yurt odamızda olan eksikleri tamamlıyoruz” dedi.Esnaf Alper Zahra, “Şehrimizde bulunan Trakya Üniversitesi'nin 40 bin civarında kontenjanı vardı. Bu kontenjanın büyük bölümü dolmaktadır. 40 bin kişinin yüzde 50'si bile gelmiş olsa ekstra alışveriş ve hareket demek. Üniversiteler bacasız fabrikadır ve her an bulunduğu şehirlerde ekonomide canlanma sağlamıştır. Yeni üniversite öğrencilerinin gelmesiyle şehrimize büyük hareketlilik getirecektir. Alışverişten sosyal gezme ve eğlenceye kadar tüm sektörleri etkileyen ve tamamlayan lokomotifi oluşturacaktır. Bu da öğrenciler açısından bakıldığında son olarak halka olmamıza rağmen sigortacılık sektörüne dahi olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.