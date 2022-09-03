YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:36

Edirne Kapıkule'deki Su Baskının Ardından Temizlik Çalışmalarına Başlandı

Edirne’de şiddetli yağmur nedeniyle su baskını yaşanması sonucu onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule’de tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:36
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Edirne Kapıkule'deki Su Baskının Ardından Temizlik Çalışmalarına Başlandı


Edirne'de şiddetli yağmur nedeniyle su baskını yaşanması sonucu onlarca aracın mahsur kaldığı Kapıkule'de tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.


Edirne dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kapıkule Sınır Kapısı'nda su baskınına sebep oldu. Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen gurbetçiler ve Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, araçlarında mahsur kaldı. AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri tarafından gece boyunca süren tahliye çalışmaları tamamlandı. Mahsur kalan vatandaşlar ve araçları gümrükte güvenli bölgeye tahliye edildi.




“Araçların her yerinden su akıyor”


Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kapıkule'de temizlik çalışmalarına başlandı. Temizlik görevlileri peron ve gişelerde temizlik çalışmalarını tamamlayınca yurtdışına çıkış işlemleri yeniden başladı. Araçlarını su basan vatandaşlar da, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yapıyor. Su ve çamurla kaplı araçların hali su baskınının boyutunu ortaya çıkardı. Araçların motorlarından ve egzozlarından sürekli su aktığı görüldü. Arızalı araçlar ise çekici ekiplerinin desteğin ile kaldırılıyor.


“Korku dolu anlar yaşandı”


Su altında kalan aracının çalışmadığını söyleyen Almanya'ya gidecek olan gurbetçi Necmi Doğan, “Birçok araç şuan çalışmıyor. Araçların hepsi akşam su altındaydı” dedi.


Alışveriş için Edirne'ye gelen Mustafa Hüseyin, Bulgaristan'a geri dönmek üzereyken araçlarıyla sel suları ortasında kaldığını ifade ederek, “Aracımızı su basınca çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Mecburen arabayı burada bırakıp Edirne'de bulunan akrabalarımızın yanına gittik ve onların evlerinde kaldık” dedi.

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