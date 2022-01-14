MAGAZİN
14 Ocak 2022 - 00:09
Güncelleme: 14 Ocak 2022 - 00:09

Edis'in sürpriz aşkı Selami Şahin'in kızı çıktı!

Ünlü şarkıcı Edis'in geçtiğimiz günlerde bir kadınla öpüştüğü görülmüş ve gizemli aşkının kim olduğu merak edilmeye başlanmıştı. Ediz'in öpüşürken yakalandığı kadının usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin'in olduğu öğrenildi.

MAGAZİN
14 Ocak 2022 - 00:09
Güncelleme: 14 Ocak 2022 - 00:09
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Edis'in sürpriz aşkı Selami Şahin'in kızı çıktı!
Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen ve çok fazla şeyler paylaşmayan ünlü şarkıcı Edis, geçtiğimiz haftalarda Maçka'da bir mekanda görüntülenmişti.







mekanda eğlendiği sırada sarışın bir kadında dudak dudağa öpüşürken objektiflere yakalanan Edis'in yanındaki kadının kimliği o günden beri merak edilmeye başlanmıştı.


Edis'in gizemli aşkının usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öne sürüldü.


Taraflardan henüz konuyla ilgili net bir açıklama gelmezken İrem Şahin'in yakın çevresi, İrem ile Edis'in çok yakın arkadaş olduğunu söylediği aktarıldı.


 
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