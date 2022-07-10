Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!













"Cavani ile Suarez aynı formayı giyecek"

Bir süre top koşturduğu Manchester United'dan ayılma kararı alan Edison Cavani ve Atletico Madrid ile yaptığı sözleşmesi biten Luis Suarez, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'de bir araya geliyor. İki başarılı futbolcu 2022 Dünya Kupası'ndan önce iddialı bir takım ile transfer anlaşması yapmak isterken sarı-lacivertli yönetimi ise sahada fırtına gibi esen iki oyuncuyu radarına aldığı söyleniyor.2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Edinson Cavani il eLuis Suarez'e aynı formayı giydirme telaşına düştü. Sarı-lacivertli yönetim cephesinden edinilen bilgilere göre şu anda herhangi bir takımla anlaşmayan Uruguay Millî Takımı efsaneleri Edinson Cavani ile Luis Suarez'in transfer çalışmalarıyla yakından ilgilendikleri öğrenildi.Futbol kariyerlerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cavani ve Suarez'in ilk kez bir kulüpte birlikte top koşturacakları belirtilirken bu takımın da kendilerini kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe olabileceği belirtildi.Her iki futbolcunun hedefinin Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na en iyi şartlarda hazırlanmak iken, bunu Avrupa'daki bir takımda birlikte yapabileceklerini düşünüyorlar. Fenerbahçe transferiyle ilgili avantaj ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olarak öne çıkıyor.Geçen sezonda Manchester United'da fazla sahaya çıkma şansı elinde olmayan Cavani, 20 maça çıkmıştır ve toplamda 2 gol atıp 1 de asist yapmıştır. Luis Suarez ise Atletico Madrid ile 45 maça çıkarak rakip kaleye 13 gol atarak 3 de asiste de imzasını atmıştır.