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10 Temmuz 2022 - 20:34

Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, Manchester United'dan ayılan Edison Cavani ile birlikte Atletico Madrid'le sözleşmesi biten Luis Suarez'i radarına aldı. İki tecrübeli oyuncu transferleri gerçekleşirse aynı takım formasıyla sahaya çıkacaklar.

SPOR
10 Temmuz 2022 - 20:34
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Edison Cavani ve Luis Suarez Fenerbahçe'de buluşuyor!


Bir süre top koşturduğu Manchester United'dan ayılma kararı alan Edison Cavani ve Atletico Madrid ile yaptığı sözleşmesi biten Luis Suarez, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'de bir araya geliyor. İki başarılı futbolcu 2022 Dünya Kupası'ndan önce iddialı bir takım ile transfer anlaşması yapmak isterken sarı-lacivertli yönetimi ise sahada fırtına gibi esen iki oyuncuyu radarına aldığı söyleniyor.

Edison Cavani



2022-2023 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Edinson Cavani il eLuis Suarez'e aynı formayı giydirme telaşına düştü. Sarı-lacivertli yönetim cephesinden edinilen bilgilere göre şu anda herhangi bir takımla anlaşmayan Uruguay Millî Takımı efsaneleri Edinson Cavani ile Luis Suarez'in transfer çalışmalarıyla yakından ilgilendikleri öğrenildi.

Luis Suarez

"Cavani ile Suarez aynı formayı giyecek"

Futbol kariyerlerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cavani ve Suarez'in ilk kez bir kulüpte birlikte top koşturacakları belirtilirken bu takımın da kendilerini kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe olabileceği belirtildi.

Edison Cavani

Her iki futbolcunun hedefinin Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na en iyi şartlarda hazırlanmak iken, bunu Avrupa'daki bir takımda birlikte yapabileceklerini düşünüyorlar. Fenerbahçe transferiyle ilgili avantaj ise Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali olarak öne çıkıyor.

Luis Suarez

Geçen sezonda Manchester United'da fazla sahaya çıkma şansı elinde olmayan Cavani, 20 maça çıkmıştır ve toplamda 2 gol atıp 1 de asist yapmıştır. Luis Suarez ise Atletico Madrid ile 45 maça çıkarak rakip kaleye 13 gol atarak 3 de asiste de imzasını atmıştır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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